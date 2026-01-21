यूपी के इस जिले में बनने जा रही एलीवेटेड रोड, लोगों के लिए बड़ी राहत; जाम का झाम खत्म

शहर में जाम को लेकर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए गए सर्वे में यह बात सामने आई कि मड़ियांव फ्लाईओवर से भिठौली फ्लाईओवर तक यदि एलीवेटेड रोड बना दी जाए तो इन दोनों फ्लाईओवर के बीच वाहनों के दबाव से लगने वाले जाम से निजात मिल जाएगी। अभी सीतापुर से आने वाले वाहन अयोध्या रोड की तरफ जाने के दौरान भिठौली फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं। कुछ सौ मीटर सामान्य रोड पर चलने के बाद वह मड़ियांव फ्लाईओवर पर चढ़ कर अयोध्या रोड की तरफ निकल जाते हैं। इसी तरह से फैजाबाद रोड की तरफ जाने वाले भी कुछ सौ मीटर सामान्य रोड से चल कर भिठौली फ्लाईओवर चढ़ कर सीतापुर राजमार्ग की तरफ निकल जाते हैं। दोनों फ्लाईओवर के बीच जो कुछ सौ मीटर की दूरी है, उस पर पीक आवर में वाहनों के बढ़ने से सुबह और शाम को जाम की स्थिति बन जाती है। कई बार यह जाम इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा से मड़ियांव फ्लाईओवर होते हुए भिठौली तिराहा तक पहुंच जाता है। जाम को खत्म कराने में काफी समय लगता है, जिससे वाहनों को रेंग कर चलना पड़ता है।