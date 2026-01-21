Hindustan Hindi News
यूपी के इस जिले में बनने जा रही एलीवेटेड रोड, लोगों के लिए बड़ी राहत; जाम का झाम खत्म

यूपी की राजधानी लखनऊ में इस इलाके में जाम का झाम खत्म होगा। फ्लाईओवर के पास एलिवेडेट रोड बनाई जाएगी। रोड बनने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी।

Jan 21, 2026 02:41 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के लखनऊ में सीतापुर रोड पर जाम खत्म करने के लिए मड़ियांव फ्लाईओवर के पास एलिवेडेट रोड बनाई जाएगी। रोड बनने से भिठौली तिराहा, आईआईएम रोड और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा तक लोगों को जाम से निजात मिलेगी।

शहर में जाम को लेकर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए गए सर्वे में यह बात सामने आई कि मड़ियांव फ्लाईओवर से भिठौली फ्लाईओवर तक यदि एलीवेटेड रोड बना दी जाए तो इन दोनों फ्लाईओवर के बीच वाहनों के दबाव से लगने वाले जाम से निजात मिल जाएगी। अभी सीतापुर से आने वाले वाहन अयोध्या रोड की तरफ जाने के दौरान भिठौली फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं। कुछ सौ मीटर सामान्य रोड पर चलने के बाद वह मड़ियांव फ्लाईओवर पर चढ़ कर अयोध्या रोड की तरफ निकल जाते हैं। इसी तरह से फैजाबाद रोड की तरफ जाने वाले भी कुछ सौ मीटर सामान्य रोड से चल कर भिठौली फ्लाईओवर चढ़ कर सीतापुर राजमार्ग की तरफ निकल जाते हैं। दोनों फ्लाईओवर के बीच जो कुछ सौ मीटर की दूरी है, उस पर पीक आवर में वाहनों के बढ़ने से सुबह और शाम को जाम की स्थिति बन जाती है। कई बार यह जाम इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा से मड़ियांव फ्लाईओवर होते हुए भिठौली तिराहा तक पहुंच जाता है। जाम को खत्म कराने में काफी समय लगता है, जिससे वाहनों को रेंग कर चलना पड़ता है।

बाहर आने-जाने वाले वाहन सीधे निकल जाएंगे

ट्रैफिक पुलिस ने मड़ियांव और भिठौली फ्लाईओवर के बीच में एलिवेटेड रोड की वकालत करते हुए कहा कि इसके बन जाने से सीतापुर राजमार्ग होते हुए बाहर जाने-आने वाले वाहन सीधे निकल जाएंगे। उन्हें स्थानीय सड़क से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे जाम की स्थिति नहीं बनेगी। कहा कि इसका सीधा असर आईआईएम रोड, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराह से मड़ियांव फ्लाईओवर तक पड़ेगा। स्थानीय लोग बिना किसी जाम के आराम से आ-जा सकेंगे।

पीक ऑवर में अक्सर फंसते हैं वाहन

इस मार्ग पर सुबह और शाम को पीक ऑवर में अक्सर लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। जाम में वाहन फंसते हैं। कई बार तो मड़ियांव फ्लाईओवर से टेढ़ी पुलिया तक इसका असर देखने को मिलता है। जब इस पर जाम लगता है तो टेढ़ी पुलिया की तरफ जाने के लिए मुड़ने वाले वाहनों पर भी असर पड़ता है।

