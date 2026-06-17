बिजली विभाग का बाबू ऑफिस में ही ले रहा था रिश्वत, तभी पहुंच गए एंटी करप्शन के अफसर; जानें फिर

अलीगढ़ में एंटी करप्शन टीम ने बिजली विभाग के एक बाबू को उसके ही दफ्तर में 40 हजार रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बाबू के खिलाफ इगलास थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि उसने एक कंपनी का बिल पास कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की।

UP News : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में बिजली विभाग का एक बाबू अपने दफ्तर में रिश्वत ले रहा था। तभी वहां एंटी करप्शन थाने की पुलिस टीम पहुंच गई। अधिकारियों ने बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि बाबू ने 4.34 लाख रुपए का बिल पास कराने के एवज में 40 हजार रुपए की घूस मांगी थी। बाबू को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम इगलास थाने लेकर चली गई जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार गुरुवार को बाबू को कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जाएगा।

एंटी टीम के इस ऐक्शन से अलीगढ़ के बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐक्शन पर संतोष जता रहे हैं। कार्रवाई के संबंध में एंटी करप्शन थाने के इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया कि बिजली विभाग की ओर से विद्युत संबंधी कार्य कराने के लिए एक कंपनी को ठेका दिया गया था। इसी कंपनी के 4.34 लाख रुपये के बिल स्वीकृत कराने के लिए इगलास में तैनात बाबू प्रभात कुमार गुप्ता ने 40 हजार रुपये की मांग की। इस पर कंपनी के अधीकृत अधिकारी की ओर से एंटी करप्शन को सूचना दी गई।

इस सूचना के आधार पर बुधवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे वे रुपये लेकर इगलास विद्युत वितरण खंड के लेखा अनुभाग कार्यालय के कक्ष संख्या पांच में पहुंचे। वहां प्रभात को रुपये दिए, तभी मौके पर पहुंची टीम के अधिकारियों ने आरोपी बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। प्रभात लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के बालगंज का रहने वाला है। यहां फिलहाल किराये पर रह रहा था। इंस्पेक्टर के अनुसार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।