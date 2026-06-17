बिजली विभाग का बाबू ऑफिस में ही ले रहा था रिश्वत, तभी पहुंच गए एंटी करप्शन के अफसर; जानें फिर
अलीगढ़ में एंटी करप्शन टीम ने बिजली विभाग के एक बाबू को उसके ही दफ्तर में 40 हजार रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बाबू के खिलाफ इगलास थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि उसने एक कंपनी का बिल पास कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की।
UP News : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में बिजली विभाग का एक बाबू अपने दफ्तर में रिश्वत ले रहा था। तभी वहां एंटी करप्शन थाने की पुलिस टीम पहुंच गई। अधिकारियों ने बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि बाबू ने 4.34 लाख रुपए का बिल पास कराने के एवज में 40 हजार रुपए की घूस मांगी थी। बाबू को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम इगलास थाने लेकर चली गई जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार गुरुवार को बाबू को कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जाएगा।
एंटी टीम के इस ऐक्शन से अलीगढ़ के बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐक्शन पर संतोष जता रहे हैं। कार्रवाई के संबंध में एंटी करप्शन थाने के इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया कि बिजली विभाग की ओर से विद्युत संबंधी कार्य कराने के लिए एक कंपनी को ठेका दिया गया था। इसी कंपनी के 4.34 लाख रुपये के बिल स्वीकृत कराने के लिए इगलास में तैनात बाबू प्रभात कुमार गुप्ता ने 40 हजार रुपये की मांग की। इस पर कंपनी के अधीकृत अधिकारी की ओर से एंटी करप्शन को सूचना दी गई।
इस सूचना के आधार पर बुधवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे वे रुपये लेकर इगलास विद्युत वितरण खंड के लेखा अनुभाग कार्यालय के कक्ष संख्या पांच में पहुंचे। वहां प्रभात को रुपये दिए, तभी मौके पर पहुंची टीम के अधिकारियों ने आरोपी बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। प्रभात लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के बालगंज का रहने वाला है। यहां फिलहाल किराये पर रह रहा था। इंस्पेक्टर के अनुसार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
कोई रिश्वत मांगे तो यहां करें शिकायत
इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कराए जाने के एवज में यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी सुविधा शुल्क, रिश्वत, धनराशि, पारिश्रमिक की मांग करता है तो तत्काल एंटी करप्शन थाना को सूचना दें। इसके लिए 9454402484 (कंट्रोल रूम), 9454402485 (इंस्पेक्टर एंटी करप्शन थाना) व ई-मेल aco-aligarh.al@up.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। शिकायतकर्ता का नाम पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें