लकड़ी बीनने गई बुजुर्ग महिला को सांड़ ने पटककर मार डाला, दो घंटे तक शव बैठा रहा

Hindi NewsUP NewsAn elderly woman who went collect firewood was attacked and killed by bull her body remained sitting there for two hours
Jan 25, 2026 04:36 pm ISTDinesh Rathour बदायूं
यूपी के बदायूं में दर्दनाक घटना हो गई। जंगल में लकड़ी बनने गई बुजुर्ग महिला को एक सांड़ ने उठाकर पट दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद भी सांड़ वहां से हटा नहीं। सांड़ दो घंटे तक बुजुर्ग महिला के शव पर बैठा रहा। ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी हुई तो वह लाठी-डंडा लेकर पहुंचे। बमुश्किल सांड़ को भगाया। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची।

घटना उसावां थाना क्षेत्र के गूरा बरेला गांव की है। 70 वर्षीय प्रेमा देवी उसावा थाना क्षेत्र गुरा की रहने वाली थी। वह रविवार को जंगल में लकड़ी मिलने गई थी। वहीं छुट्टा आवारा सांड़ ने उन पर हमला बोल दिया। बुजुर्ग महिला जब तक भागती सांड़ ने उन्हें उठाकर पटक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद भी सांड़ वहां से नहीं भागा। करीब दो घंटे तक सांड़ बुजुर्ग महिला के शव पर बैठा रहा। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो वह प्रधान के साथ लाठी-डंडा लेकर मौके पर पहुंचे। सांड़ जब नहीं भागा तो प्रधान ने ट्रैक्टर की मदद से सांड़ को खदेड़ा।

इसके बाद शव को जंगल से निकाल कर गूरा बाईपास रोड पर लाकर रख दिया। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ थाना अध्यक्ष वीरपाल सिंह तोमर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। उनके साथ सीवीबी दो समदर्शी सरोज भी घटनास्थल पर पहुंचे। समदर्शी सरोज ने पीड़ित परिवार से बात की और उन्हें सांड को मौके से पकड़ने की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
