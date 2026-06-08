तहसील में मुआयना करने पहुंचा बुजुर्ग अचानक हुआ बेहोश, पलभर में मौत
यूपी के गोंडा जिले में तहसील में मुआयना करने पहुंचा बुजुर्ग अचानक बेहोश हो गया। बुजुर्ग के बीमार हो जाने से तहसील परिसर में अफरा-तफरी मच गई। बुजुर्ग को सीपीआर दिया गया है। इसके बावजूद उसकी मौत हो गई।
उत्तर प्रदेश के गोंडा चौंकाने वाली मौत की खबर सामने आई है। यहां सदर तहसील में अभिलेखागार में दस्तावेजों का मुआयना करने पहुंचे एक बुजुर्ग की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसके सीने में दर्द हुआ और फिर अचानक वह बेहोश हो गया। बुजुर्ग के बीमार हो जाने से तहसील परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा बुजुर्ग को सीपीआर दिया। आनन - फानन में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बताया जाता है कि नगर कोतवाली क्षेत्र के गायत्रीपुरम निवासी 60 वर्षीय अनिल श्रीवास्तव सोमवार को किसी कार्य से सदर तहसील के अभिलेखागार में दस्तावेजों का मुआयना करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही वह अचेत होकर जमीन पर बैठ गए । सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने सीपीआर देकर उनकी सांसें वापस लाने का प्रयास किया। इसके बाद उन्हें आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
प्रारंभिक तौर पर चिकित्सकों और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा इसे हार्ट अटैक का मामला माना जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल रहा। नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।uttarakhand news
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें