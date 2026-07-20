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नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे बुजुर्ग को सांड़ ने उठाकर पटका, सीसीटीवी में कैद हो गई घटना

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, बिजनौर
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बिजनौर में नमाज पढ़ने जा रहे एक बुजुर्ग पर आवारा सांड़ ने हमला बोल दिया। सांड़ ने बुजुर्ग को पीछे से उठाकर पटक दिया। पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका फुटेज अब वायरल हो रहा है। 

Bijnor News: यूपी में आवारा जानवरों को लेकर लोगों में दहशत है। आए दिन आवारा पशु राहत चलते लोगों पर हमला कर देते हैं। पिछले दिनों आवारा जानवरों के हमले से कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। बिजनौर जिले का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक आवारा सांड़ बुजुर्ग पर हमला करते नजर आ रहा है। वीडियो नगीना थाना क्षेत्र के गांव पखनपुर का बताया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि गांव निवासी अब्दुल खालिक शुक्रवार को घर से नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए एक आवारा सांड ने उन पर अचानक हमला कर दिया। सांड की जोरदार टक्कर से वह सड़क पर गिर पड़े और घायल हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमले के बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह सांड को वहां से भगाकर घायल बुजुर्ग को उठाया। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार होने पर छुट्टी दे दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा सांडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और पहले भी कई लोग इनके हमले का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से आवारा सांडों को पकड़वाने और निराश्रित पशुओं की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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सांड़ ने किसान को उठाकर कई बार पटका, मौत

वहीं दूसरी ओर शाहजहांपुर जिले में सांड़ के हमले से किसान की जान चली गई। घटना खुदागंज थाना क्षेत्र की है। उत्तमपुर गांव निवासी 48 वर्षीय सुखलाल कश्यप पुत्र खेमकरन सुबह करीब चार बजे रोजाना की तरह धान की फसल देखने खेत जा रहे थे। गांव से करीब 500 मीटर दूर देवा नदी के किनारे पहले से मौजूद एक सांड़ ने अचानक उन पर हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सांड़ ने किसान को कई बार सींगों से उठाकर पटक दिया, जिससे उनके पैर, पेट, पीठ और गर्दन में गंभीर चोटें आईं। इसी दौरान शौच के लिए जा रहे एक ग्रामीण की नजर घायल किसान पर पड़ी। उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख सांड़ वहां से भाग गया। परिजन और ग्रामीण आनन-फानन में सुखलाल को उपचार के लिए बीसलपुर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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