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आवारा कुत्तों ने बुजुर्ग किसान को नोच-नोचकर मार डाला, खेत में खून से लथपथ मिला शव

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ में आवारा कुत्तों के झुंड ने खेत में का कर रहे बुजुर्ग किसान को नोच-नोचकर मार डाला। जब परिजन पहुंचे तो खेत में खून से लथपथ शव मिला। उधर, इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उधर, सूचना मिलने पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का जायजा लिया।

An elderly farmer was killed by stray dogs in meerut
कुत्तों ने बुजुर्ग किसान को नोच-नोचकर मार डाला

UP News: यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां आवारा कुत्तों के झुंड ने खेत में का कर रहे बुजुर्ग किसान को नोच-नोचकर मार डाला। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त हो गया। उधर, सूचना मिलने पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का जायजा लिया। पुलिस ने इस घटना की सूचना वन विभाग को भी दी।

ये दिल दहला देने वाला मामला जानीखुर्द क्षेत्र अंतर्गत किठौली गांव का है। जहां 60 साल के जख्मी सैनी मंगलवार सुबह खेत पर गन्ना बांधने गए थे। दोपहर बीत जाने के बाद भी जब वे घर नहीं लौटे तो परिवार की चिंता बढ़ गई। इसके बाद उनके 12 साल का पोता ईशांत बाबा को ढूंढते हुए खेत पर गया। जब ईशांत खेत पर पहुंचा तो वहां लख्मी सैनी खेत की नाली में खून से लथपथ अचेत अवस्था में पड़े थे और उनके चारों ओर खून से सने कुत्तों का झुंड बैठा था। ईशांत किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागा और परिजनों को इस अनहोनी की जानकारी दी।

परिवार और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन वृद्ध किसान की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही जानीखुर्द थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव बिश्नोई पुलिस बल के साथ पहुंचे और जानकारी ली। पुलिस ने सूचना वन विभाग को भी दी, पर घंटों बीतने के बावजूद वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिसे लेकर ग्रामीणों में गुस्सा था।

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पुलिस के सामने ग्रामीणों ने काटा हंगामा

कुत्तों के हमले में हुई 60 वर्षीय वृद्ध किसान लख्मी सैनी की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए शव नहीं उठने दिया। ग्रामीणों ने मौके पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस, प्रशासन से पीड़ित गरीब परिवार को तुरंत उचित आर्थिक मुआवजा दिलाने, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, क्षेत्र में तुरंत विशेष अभियान चलाकर इन खूंखार आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की।

मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों द्वारा सभी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने और आवारा कुत्तों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से अभियान शुरू करने का आश्वासन दिए जाने के बाद जाकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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कुत्तों के हमले से गई तीसरी जान

ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी सिसौला गांव में एक महिला और किठौली में ही एक तीन वर्षीय मासूम बच्चे की जान आवारा कुत्तों के हमले में जा चुकी है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग पूरी तरह बेखबर है। इस घटना के बाद से किठौली और आसपास के गांवों के लोगों में भारी दहशत का माहौल है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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