यूपी में एक और जेठानी फंसी, देवरानी की जगह दे रही थी सीटेट परीक्षा, पुलिस ने दोनों को जेल भेजा

संक्षेप: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) में कूटचित दस्तावेज तैयार कर देवरानी के स्थान पर जेठानी को परीक्षा देते पकड़ लिया गया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया।

कानपुर के बाद अब वाराणसी में देवरानी की जगह जेठानी परीक्षा देने के मामले में फंस गई। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) में कूटचित दस्तावेज तैयार कर देवरानी के स्थान पर जेठानी को परीक्षा देते पकड़ लिया गया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। दरअसल परीक्षा केंद्र सुभाष चन्द्र महाविद्यालय, चकरमा, में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) के दौरान कूटचित दस्तावेजों के द्वारा जेठानी अंजू यादव अपने देवरानी अर्चना यादव के स्थान पर परीक्षा देते समय उस समय संदेह में आ गई जब उसका बायोमेट्रिक मिलान नही हो पाया। तीन बार मे भी मिलान न होने पर केंद्र व्यवस्थापक ने पुलिस बुलाकर सुपुर्द कर दिया।

परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार अंजू यादव, पत्नी हवलदार यादव के बाद समोवार को सुबह दूसरी अभियुक्ता अर्चना यादव पत्नी परमानंद यादव को उसके घर पहलवानपुर, आजमगढ़ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि केंद्र व्यवस्थापक डॉ राजेश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने धारा 318(4), 319, 336 (2), 336 (3), 61 (2) बीएनएस एवं धारा 8(3), 13(4) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस को पूछताछ के दौरान देवरानी अर्चना यादव ने बताया कि वह पढ़ाई में कमजोर होने के कारण अध्यापक बनने की लालच में अपनी जेठानी से संपर्क कर अपने स्थान पर परीक्षा दिलाने हेतु सहमत कराई। इसके लिए आधार कार्ड में फोटो एडिट कर कूटचित दस्तावेज तैयार किया गया तथा उसी दस्तावेज पर जेठानी ने परीक्षा दे रही थी लेकिन पकड़ में आ गई।

दो दिन पहले कानपुर में भी पकड़ी गई थी जेठानी