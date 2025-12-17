बाउंड्रीवाल तोड़ खुले नाले में जा गिरा ई-रिक्शा, युवक की दर्दनाक मौत; नगर निगम ने दी ये सफाई
घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम जोन-7 के जोनल अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को नाले से बाहर निकाला गया। उसे एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि निगम की किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने नहीं आई है।
यूपी की राजधानी लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र में एक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पैरापेट (बाउंड्रीवाल) तोड़ते हुए खुले नाले में जा गिरा। इस हादसे में ई-रिक्शा सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद नगर निगम की टीम और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कराया गया। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में निगम की किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने नहीं आई है। पुलिस जांच के दौरान सामने आए सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई देता है कि ई-रिक्शा तेज गति में था और अचानक नियंत्रण खोने के बाद पैरापेट की दीवार तोड़ते हुए नाले में गिर गया। अधिकारियों ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताया जा रहा है।
सूचना मिलते ही पहुंची टीम, युवक को नाले से निकाला गया
घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम जोन-7 के जोनल अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को नाले से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस कर रही मृतक की शिनाख्त
गुडंबा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।