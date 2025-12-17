बाउंड्रीवाल तोड़ खुले नाले में जा गिरा ई-रिक्शा, युवक की दर्दनाक मौत; नगर निगम ने दी ये सफाई

यूपी की राजधानी लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र में एक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पैरापेट (बाउंड्रीवाल) तोड़ते हुए खुले नाले में जा गिरा। इस हादसे में ई-रिक्शा सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद नगर निगम की टीम और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कराया गया। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में निगम की किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने नहीं आई है। पुलिस जांच के दौरान सामने आए सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई देता है कि ई-रिक्शा तेज गति में था और अचानक नियंत्रण खोने के बाद पैरापेट की दीवार तोड़ते हुए नाले में गिर गया। अधिकारियों ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताया जा रहा है।