Hindi NewsUP NewsAn attempt was made to open emergency gate of the plane that had reached the runway for takeoff, causing a commotion
टेकऑफ के लिए रनवे पर पहुंचे विमान का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश, मचा हड़कंप

संक्षेप: वाराणसी से मुंबई के लिए रवाना हो रहे एक विमान का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। विमान टेक ऑफ के लिए रनवे पर पहुंच चुका था। पायलट की सूचना पर विमान को दोबारा एप्रन पर लाया गया और यात्री को हिरासत में लेने के बाद जांच पड़ताल के बाद उड़ान भरी जा सकी। 

Tue, 4 Nov 2025 05:43 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को एक सनसनीखेज घटना ने सभी को चौंका दिया। वाराणसी से मुंबई जाने वाली अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट क्यूपी 1497 टेकऑफ के लिए रनवे की ओर बढ़ रही थी, तभी एक यात्री ने अचानक इमरजेंसी एग्जिट गेट खोलने की कोशिश की। इस हरकत से विमान में अफरा-तफरी मच गई। क्रू मेंबर्स ने तुरंत हस्तक्षेप किया और यात्री को रोक लिया। पायलट को सूचना मिलते ही उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क किया और विमान को वापस एप्रन क्षेत्र में ले आए। सुरक्षा कर्मियों ने यात्री और उसके साथी को विमान से उतारकर हिरासत में ले लिया। पूरी जांच और औपचारिकताओं के बाद विमान करीब एक घंटे की देरी से मुंबई के लिए रवाना हुआ।

घटना की विस्तृत जानकारी के अनुसार, अकासा एयर का यह विमान क्यूपी 1498 मुंबई से अपने निर्धारित समय अनुसार दोपहर 4 बजे उड़ान भरकर शाम 6:20 बजे वाराणसी पहुंचा था। यहीं से यह फ्लाइट क्यूपी 1497 बनकर शाम 6:45 बजे मुंबई के लिए प्रस्थान करने वाली थी। एप्रन से रनवे की ओर जाते समय जौनपुर जिले के गौराबादशाहपुर गांव निवासी सुजीत सिंह ने अचानक इमरजेंसी डोर की हैंडल घुमाने की कोशिश शुरू कर दी। यह देखकर केबिन क्रू के सदस्यों ने फौरन उन्हें रोका और पायलट को अलर्ट किया। पायलट ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तुरंत एटीसी से अनुमति ली और विमान को रनवे से वापस एप्रन पर लौटा लिया। इस दौरान विमान में सवार अन्य यात्रियों में घबराहट फैल गई, लेकिन क्रू की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया।

सुजीत सिंह को उनके एक साथी सहित विमान से उतार दिया गया। दोनों को सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया गया, जहां पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सुजीत सिंह ने शायद नशे की हालत में या मानसिक तनाव के कारण यह कदम उठाया। हालांकि, आधिकारिक रूप से कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। अकासा एयरलाइंस के स्थानीय प्रबंधक राजेश राय ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हमारे क्रू ने बहुत ही पेशेवर तरीके से स्थिति को संभाला। सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया। जांच और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद फ्लाइट को सुरक्षित रूप से रवाना कर दिया गया।

यह घटना एविएशन सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश न केवल यात्रियों की जान जोखिम में डालती है, बल्कि विमान के दबाव और संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, टेकऑफ के दौरान ऐसा प्रयास घातक साबित हो सकता था। एयरपोर्ट अथॉरिटी और पुलिस अब सुजीत सिंह के बैकग्राउंड, यात्रा के उद्देश्य और संभावित मोटिव की गहन जांच कर रही है। यदि दोष सिद्ध हुआ तो यह भारतीय दंड संहिता और एविएशन एक्ट के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा।

हाल के वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों या नशे में इस तरह की हरकतें बढ़ी हैं। अकासा एयर ने सभी यात्रियों से माफी मांगी और देरी के लिए खेद व्यक्त किया। फ्लाइट अंततः शाम 7:45 बजे मुंबई के लिए उड़ान भर सकी। इससे पहले वाराणसी में ही बंगलुरु से आ रहे विमान में पायलट के केबिन का गेट खोलने की कोशिश की गई थी। हालांकि तब जांच के बाद पता चला कि वॉश रूम का दरवाजा मानते हुए गलती से ऐसा किया गया था।