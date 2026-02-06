Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAn attempt to extort money from the police station, an email sent in the name of the Director General of Police (DGP)
थाने से ही वसूली की कोशिश, डीजीपी के नाम से भेजा ई-मेल, गैंगस्टर की करतूत से अफसर हैरान

थाने से ही वसूली की कोशिश, डीजीपी के नाम से भेजा ई-मेल, गैंगस्टर की करतूत से अफसर हैरान

संक्षेप:

यूपी के अलीगढ़ में थाने से ही वसूली की कोशिश की गई है। गोरई थाने की आधिकारिक मेल आईडी पर डीजीपी के नाम से मेल भेजा गया है। हैरान करने वाली हरकत एक गैंगस्टर ने की है। बुलंदशहर से पुलिस ने गैंगस्टर नवनीत अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है।

Feb 06, 2026 06:57 am ISTYogesh Yadav अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी में पुलिस थाने से ही वसूली की कोशिश का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अलीगढ़ में गोरई थाने की आधिकारिक मेल पर डीजीपी के नाम से मेल कर वसूली की कोशिश हुई है। भेजे गए मेल में लिखा था कि थाने में कानून व्यवस्था के निर्वहन में घोर लापरवाही, अवैध वसूली व दलालों की सक्रिय भूमिका पाई गई है। इसके साथ ही कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार अवैध वसूली के उद्देश्य से आरोपी ने यह कृत्य किया था। वह बुलंदशहर से गैंगस्टर का आरोपी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

थाना गोरई के कंप्यूटर ऑपरेटर अरविंद कुमार मौर्या ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि दो फरवरी को दोपहर 03:16 बजे डीजीपी राजीव कृष्ण के नाम से जीमेल आईडी (आईपीएसराजीवकृष्ण) से थाना गोरई की कार्यप्रणाली में पाई गई गंभीर अनियमितताओं, अवैध वसूली व दलालों की संलिप्तता के संबंध में कठोर चेतावनी देते हुए संदेश आया। इसमें लिखा था कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय को आपके थाना क्षेत्र से संबंधित अत्यंत गंभीर, गोपनीय प्रमाणित सूचनाएं मिली हैं। इनके अनुसार थाना गोरई में कानून व्यवस्था के निर्वहन में लापरवाही, वसूली व बाहरी व्यक्तियों की भूमिका पाई गई है।

ये भी पढ़ें:यूपी में एनकाउंटर; दिल्ली के बदमाश रिहान मार गिराया, 50 हजार का था इनाम

आगे लिखा था कि स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का दलाल, बाहरी व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक या अन्य प्रभावशाली तत्व की उपस्थिति अथवा संलिप्तता अस्वीकार्य एवं दंडनीय है। थाना की समस्त गतिविधियां निरंतर निगरानी में हैं। पर्याप्त साक्ष्य, विवरण एवं अभिलेख उच्च स्तर पर संज्ञान में हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या अवैध गतिविधि को अनदेखा नहीं किया जाएगा। कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया गया तो आपके विरुद्ध विभागीय जांच, निलंबन, सेवा अभिलेख में प्रतिकूल प्रविष्टि व कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यह मेल आपको अंतिम व कठोर चेतावनी के रूप में जारी किया जा रहा है। इस पर अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय से जानकारी की तो ऐसा कोई मेल नहीं भेजा गया है। थानाध्यक्ष गोरई द्वारा तकनीकी तरीके से कराई गई तो पाया कि कस्बे के पैंठ बाजार निवासी नवनीत अग्रवाल पुत्र राकेश अग्रवाल ने यह मेल अपने मोबाइल से किया है। लोकेशन के आधार पर पुलिस ने नवनीत को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश करके जेल भेजा जाएगा।

मेल आईडी पर लगा रखा था डीजीपी का फोटो

डीजीपी की आईडी पर उनका फोटो लगा हुआ है। आरोपी ने फर्जी तरीके से लोक सेवक के नाम से जीमेल आईडी तैयार की, जिससे भविष्य में कोई भी गतिविधि कर माहौल बिगाड़ने की आशंका भी जताई गई। उसके फोन में डीजीपी के अलावा चार अन्य जीमेल आईडी लॉग-इन मिलीं।

सॉव्लर गैंग का सदस्य भी रह चुका है आरोपी

पकड़ा गए आरोपी पर कुल चार मुकदमे दर्ज हैं। वह बुलंदशहर से गैंगस्टर भी रह चुका है। इसके अलावा परीक्षाओं में साल्वर गैंग का भी सदस्य रहा है।

थाने से वसूली करने का था उद्देश्य

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने थाना गोरई को डराने के उद्देश्य से किया था। उसे लगा कि थाना प्रभारी भय में आ जाएंगे। इस पर वह खुद उनसे संपर्क करके अवैध वसूली करता। उसे लगा नहीं था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। एसपी देहात अम़त जैन के अनुसार आरोपी ने फर्जी ई-मेल आईडी बनाकर मेल भेजा था। इसका उद्देश्य अवैध वसूली करना था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर कुल चार मुकदमे हैं।