Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAn attempt to disrupt peace in bijnor and hardoi Two idols vandalized temple villagers protest
यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश, मंदिर में खंडित कीं दो मूर्ति, ग्रामीणों का हंगामा

यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश, मंदिर में खंडित कीं दो मूर्ति, ग्रामीणों का हंगामा

संक्षेप:

यूपी में साल के आखिरी दिन माहौल खराब करने की कोशिश की गई। दो जिलों में शरारती तत्वों ने मंदिर के अंदर मूर्तियों को खंडित कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई। 

Jan 01, 2026 07:32 pm ISTDinesh Rathour धामपुर(बिजनौर)
share Share
Follow Us on

यूपी के बिजनौर में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। सरकड़ा चकराजमल गांव में मंदिर पर शरारती तत्वों ने दो मूर्तियां खंडित कर दीं। इसका पता चलने पर ग्रामीणों में रोष फैल गया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत किया। वहीं पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ग्रामीण सुभाष चौहान, दिनेश सैनी, विकास कुमार आदि का आरोप है कि गांव के मंदिर पर शरारती तत्वों ने माहौल खराब करने के मकसद से बुधवार देर रात दो मूर्तियां खंडित कर दीं। गुरुवार सुबह मूर्तियां खंडित देख ग्रामीणों में रोष फैल गया। इसके बाद ग्रामीण की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। ग्रामीणों ने पुलिस से जांच कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

ग्रामीण ने चेताया कि यदि आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस ने कमेटी को कार्रवाई का भरोसा देकर नई मूर्ति लेने के लिए हरिद्वार रवाना किया। धामपुर सीओ अभय कुमार पांडेय ने बताया, मामले में सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों को समझाकर शांत किया गया है। नई मूर्ति स्थापित कराई जाएंगी।

ये भी पढ़ें:नए साल पर मरीजों को तोहफा, यूपी के इस शहर में 24 घंटे फ्री में मिलेगी ये सुविधा

हरदोई में ईंट से शिवलिंग को पहुंचाया नुकसान

यूपी के हरदोई जिले में एक शिव मंदिर में कथित तौर पर ईंट से वार कर शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की घटना से तनाव फैल गया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस क्षेत्राधिकारी हरियांवा अजीत सिंह ने बताया कि शिवलिंग अपने स्थान से खिसक गया था और मन्दिर प्रबंधन ने शिवलिंग को ठीक करा दिया है। स्थानीय लोगो के मुताबिक, बुधवार रात पिहानी के मोहल्ला छीपीटोला स्थित शिव मंदिर फुलवारी बगिया में किसी ने ईंट फेंकी थी, जिसके कारण शिवलिंग अपने स्थान से हट गया। ग्रामीणों को कहना है कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचा कर लोगों की धार्मिक आस्था को चोंट पहुंचाई गई है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Bijnor News Up Latest News UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |