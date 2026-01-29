Hindustan Hindi News
मेरा काम करना अब मुश्किल...यूपी के एक और अफसर ने मांगा वीआरएस, शासन को भेजा प्रस्ताव

एक और अफसर ने वीआरएस मांगा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता सिविल धर्मेश कुमार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लेटर 28 जनवरी को उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन को दिया है।

Jan 29, 2026 10:13 pm ISTDinesh Rathour गोरखपुर, मुख्य संवाददाता
यूपी के एक और अफसर ने वीआरएस मांगा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता सिविल धर्मेश कुमार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लेटर 28 जनवरी को उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन को दिया है। उपाध्यक्ष से उन्होंने वीआरएस की मंजूरी के लिए शासन को प्रत्यावेदन भेजने का अनुरोध किया है। अगले दिन उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए स्थानीय स्तर से शासन को प्रत्यावेदन भेज दिया गया। उधर, गुरुवार को सचिव पुष्पराज सिंह ने उनके सभी कामकाज को सहायक अभियंता अनिल कुमार को सौंप दिया है। धर्मेश को वाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया है।

58 वर्षीय सहायक अभियंता सिविल धर्मेश कुमार के पास रामगढ़झील ताल रिंग रोड की परियोजना देख रहे थे। इसके साथ ही खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना में बन रहे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एवं मिनी एमआईजी भवनों का चार्ज भी उनके पास था। कुछ दिन पहले ताल रिंग रोड का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनथ को निरीक्षण करना था। उसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री का निरीक्षण कार्यक्रम स्थगित हो गया था।

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के महासचिव धर्मेंश कुमार ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए लिखा है कि 20 साल उनकी सेवा के पूरे हो चुके हैं, इस तनाव के माहौल में कार्य करना मुश्किल है। उनके प्रत्यावेदन पर जिस तरह त्वरित एक्शन हुआ, जीडीए में हड़कंप की स्थिति है। फिलहाल प्राधिकरण के सचिव पुष्पराज सिंह ने गुरुवार को कार्यादेश जारी कर धर्मेश कुमार के सिविल वर्क सहायक अभियंता सिविल अनिल कुमार को सौंप दिया है। अनिल अपने कार्यों के साथ यह अतिरिक्त कार्य भी देखेंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
