मेरा काम करना अब मुश्किल...यूपी के एक और अफसर ने मांगा वीआरएस, शासन को भेजा प्रस्ताव

यूपी के एक और अफसर ने वीआरएस मांगा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता सिविल धर्मेश कुमार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लेटर 28 जनवरी को उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन को दिया है। उपाध्यक्ष से उन्होंने वीआरएस की मंजूरी के लिए शासन को प्रत्यावेदन भेजने का अनुरोध किया है। अगले दिन उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए स्थानीय स्तर से शासन को प्रत्यावेदन भेज दिया गया। उधर, गुरुवार को सचिव पुष्पराज सिंह ने उनके सभी कामकाज को सहायक अभियंता अनिल कुमार को सौंप दिया है। धर्मेश को वाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया है।

58 वर्षीय सहायक अभियंता सिविल धर्मेश कुमार के पास रामगढ़झील ताल रिंग रोड की परियोजना देख रहे थे। इसके साथ ही खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना में बन रहे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एवं मिनी एमआईजी भवनों का चार्ज भी उनके पास था। कुछ दिन पहले ताल रिंग रोड का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनथ को निरीक्षण करना था। उसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री का निरीक्षण कार्यक्रम स्थगित हो गया था।