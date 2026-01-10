Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAn argument over egg dish caused chaos at home after fighting his wife husband committed suicide by hanging himself
अंडे की सब्जी ने घर में मचाया कोहरा, पत्नी से झगड़ने के बाद पति ने लगा ली फांसी

अंडे की सब्जी ने घर में मचाया कोहरा, पत्नी से झगड़ने के बाद पति ने लगा ली फांसी

संक्षेप:

बांदा में अंडे का सब्जी बनाने को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया। पति ने अंडे की सब्जी बनाने के कहा तो पत्नी ने मना कर दिया। इसके बाद दरवाजा बंद करके पति ने फांसी लगा ली।

Jan 10, 2026 06:55 pm ISTDinesh Rathour बांदा
share Share
Follow Us on

यूपी के बांदा में अंडे का सब्जी बनाने को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया। पति ने अंडे की सब्जी बनाने के कहा तो पत्नी ने मना कर दिया। दोनों के बीच झगड़ा देखकर परिजनों ने बीच-बचाव किया। इसके बाद पति कमरे में गया और दरवाजा बंद करके अंडे की सब्जी बनाने लगा। घर वालों ने जब दरवाजा खोला तो होश उड़ गए। युवक ने फंदे से लटकर जान दे दी। आठ महीने पहले हुई शादी के बाद युवक द्वारा उठाए गए आत्महत्या के फैसले ने घर में कोहराम मचा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शांती नगर में रहने वाला 28 वर्षीय शुभम सोनी पेटिंग का काम करता था। मृतक की भाभी सुनीता ने बताया कि शुक्रवार रात शुभम काम के बाद घर लौटा। उसने पत्नी आरती से अंडा बनाने के लिए कहा। पत्नी के मना करने पर शुभम का विवाद हुआ। शोर गुल सुनकर सास मां मुन्नी देवी आईं और आरती को अपने कमरे में ले गईं। इसके बाद शुभम कमरे में चला गया और अंडा बनाता रहा। जब वह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकला तो घरवालों ने कुंडी खटखटाई। अंदर से कोई हरकत न होने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया।

दरवाजा के न टूटने पर परिजनों ने छेनी-हथौड़े से कुंडी काटी। दरवाजा खुलने पर अंदर का नजारा देख घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शुभम रोशनदान पर बंधे दुपट्टे से लटक रहा था। आनन-फानन में परिजन उसे लेकर अस्पताल भागे। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की शादी आठ माह पहले 28 अप्रैल 2025 को हुई थी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Banda News Suicide Case Husband Wife अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |