अंडे की सब्जी ने घर में मचाया कोहरा, पत्नी से झगड़ने के बाद पति ने लगा ली फांसी

संक्षेप: बांदा में अंडे का सब्जी बनाने को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया। पति ने अंडे की सब्जी बनाने के कहा तो पत्नी ने मना कर दिया। इसके बाद दरवाजा बंद करके पति ने फांसी लगा ली।

यूपी के बांदा में अंडे का सब्जी बनाने को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया। पति ने अंडे की सब्जी बनाने के कहा तो पत्नी ने मना कर दिया। दोनों के बीच झगड़ा देखकर परिजनों ने बीच-बचाव किया। इसके बाद पति कमरे में गया और दरवाजा बंद करके अंडे की सब्जी बनाने लगा। घर वालों ने जब दरवाजा खोला तो होश उड़ गए। युवक ने फंदे से लटकर जान दे दी। आठ महीने पहले हुई शादी के बाद युवक द्वारा उठाए गए आत्महत्या के फैसले ने घर में कोहराम मचा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

शांती नगर में रहने वाला 28 वर्षीय शुभम सोनी पेटिंग का काम करता था। मृतक की भाभी सुनीता ने बताया कि शुक्रवार रात शुभम काम के बाद घर लौटा। उसने पत्नी आरती से अंडा बनाने के लिए कहा। पत्नी के मना करने पर शुभम का विवाद हुआ। शोर गुल सुनकर सास मां मुन्नी देवी आईं और आरती को अपने कमरे में ले गईं। इसके बाद शुभम कमरे में चला गया और अंडा बनाता रहा। जब वह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकला तो घरवालों ने कुंडी खटखटाई। अंदर से कोई हरकत न होने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया।