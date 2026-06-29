शादी की बात को लेकर बड़े और छोटे भाई में हुई कहासुनी, दोनों ने खाया जहर; एक ने तोड़ा दम

इन दिनों घर में शादी-ब्याह को लेकर बातें चल रही थी। पता नहीं किस बात पर सबसे छोटा भाई केशव गोस्वामी भड़क गया। उसका बड़े भाई से झगड़ा हो गया। रविवार की रात घर में कहासुनी होने लगी। बात इतनी बढ़ी कि दोनों भाइयों ने जहर खा लिया। छोटे भाई ने दो बार जहर खाया। उसकी मौत हो गई है।

UP News : उत्तर प्रदेश के देवरिया के बरहज कस्बे से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां बड़े भाई की शादी तय होने पर छोटा भाई जानें क्यूं नाराज हो गया। दोनों में इस बात पर झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ही दोनों ने जहर खा लिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से भागकर छोटा भाई घर आ गया और दोबारा जहर खा लिया। घरवाले उसे लेकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पर गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से घर और कस्बे में मातम पसर गया है। परिवारीजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जहर खाने वाले बड़े भाई का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार पुराना बरहज मोहल्ले के रहने वाले राजकुमार गिरि के पांच बेटे हैं। तीसरे नंबर के विष्णु गोस्वामी की शादी की बात बिंदही में और चौथे नंबर के महेश गोस्वामी की शादी की बात विजयीपुर में चल रही थी। इन दिनों घर में शादी-ब्याह को लेकर बातें चल रही थी। इन बातों के दौरान ही पता नहीं किस बात पर सबसे छोटा भाई केशव गोस्वामी भड़क गया। उसका बड़े भाई से झगड़ा हो गया। रविवार की रात घर में कहासुनी होने लगी। इसी कहासुनी के दौरान बात इतनी बढ़ी कि गुस्से में आकर विष्णु गोस्वामी (उम्र 25 वर्ष) और केशव गोस्वामी (उम्र 21 वर्ष) ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों की हालत बिगड़ने पर घर वाले रात में ही दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहज ले गए। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया।

देवरिया मेडिकल कॉलेज में विष्णु की हालत में सुधार न होता देख चिकित्सकों ने उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं सबसे छोटा भाई केशव सोमवार की सुबह अस्पताल से घर भाग आया। सोमवार को दोपहर बाद बजे उसने घर पर दोबारा जहरीला पदार्थ खा लिया। घर वाले आनन-फानन में उसे सीएचसी बरहज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।