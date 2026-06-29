शादी की बात को लेकर बड़े और छोटे भाई में हुई कहासुनी, दोनों ने खाया जहर; एक ने तोड़ा दम
इन दिनों घर में शादी-ब्याह को लेकर बातें चल रही थी। पता नहीं किस बात पर सबसे छोटा भाई केशव गोस्वामी भड़क गया। उसका बड़े भाई से झगड़ा हो गया। रविवार की रात घर में कहासुनी होने लगी। बात इतनी बढ़ी कि दोनों भाइयों ने जहर खा लिया। छोटे भाई ने दो बार जहर खाया। उसकी मौत हो गई है।
UP News : उत्तर प्रदेश के देवरिया के बरहज कस्बे से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां बड़े भाई की शादी तय होने पर छोटा भाई जानें क्यूं नाराज हो गया। दोनों में इस बात पर झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ही दोनों ने जहर खा लिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से भागकर छोटा भाई घर आ गया और दोबारा जहर खा लिया। घरवाले उसे लेकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पर गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से घर और कस्बे में मातम पसर गया है। परिवारीजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जहर खाने वाले बड़े भाई का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार पुराना बरहज मोहल्ले के रहने वाले राजकुमार गिरि के पांच बेटे हैं। तीसरे नंबर के विष्णु गोस्वामी की शादी की बात बिंदही में और चौथे नंबर के महेश गोस्वामी की शादी की बात विजयीपुर में चल रही थी। इन दिनों घर में शादी-ब्याह को लेकर बातें चल रही थी। इन बातों के दौरान ही पता नहीं किस बात पर सबसे छोटा भाई केशव गोस्वामी भड़क गया। उसका बड़े भाई से झगड़ा हो गया। रविवार की रात घर में कहासुनी होने लगी। इसी कहासुनी के दौरान बात इतनी बढ़ी कि गुस्से में आकर विष्णु गोस्वामी (उम्र 25 वर्ष) और केशव गोस्वामी (उम्र 21 वर्ष) ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों की हालत बिगड़ने पर घर वाले रात में ही दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहज ले गए। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया।
देवरिया मेडिकल कॉलेज में विष्णु की हालत में सुधार न होता देख चिकित्सकों ने उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं सबसे छोटा भाई केशव सोमवार की सुबह अस्पताल से घर भाग आया। सोमवार को दोपहर बाद बजे उसने घर पर दोबारा जहरीला पदार्थ खा लिया। घर वाले आनन-फानन में उसे सीएचसी बरहज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना से हर कोई हैरान
इस दुखद घटना से हर कोई हैरान है। दोनों भाइयों के बीच मामूली कहासुनी में बात इतनी बढ़ जाएगी इसका अंदाजा घरवालों को भी नहीं था। केशव के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। केशव की मौत से दुखी बड़े भाई दीपक गोस्वामी, कृष्णा गोस्वामी, महेश गोस्वामी और माता उमा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। मोहल्ले में मातम पसरा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए देवरिया भेज दिया।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें