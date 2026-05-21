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जल्दी जगाया तो नाराज पति ने पत्नी को बुरी तरह से पीटा, फिर खुद को गोली से उड़ाया

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के हाथरस में सुबह जल्दी जगाने पर नाराज पति ने पत्नी को बुरी तरह से पीट दिया। इसके बाद कमरा अंदर से बंद कर साले का फोन करके कहा, अपनी बहन का ख्याल रखना। इतना कहने के बाद उसने तमंचे से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर दी।

जल्दी जगाया तो नाराज पति ने पत्नी को बुरी तरह से पीटा, फिर खुद को गोली से उड़ाया

UP News: यूपी के हाथरस में कोतवाली क्षेत्र के हाथरस रोड स्थित गांव रामपुर बट्टारी में सुबह पत्नी ने जल्दी जगाया तो पति नाराज हो गया। उसने गुस्से में पत्नी की पिटाई कर दी। इसके बाद कमरा अंदर से बंद कर साले का फोन करके कहा, अपनी बहन का ख्याल रखना। इतना कहने के बाद उसने तमंचे से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

गांव रामपुर बट्टारी निवासी 35 वर्षीय लालू सिंह पुत्र नवाब सिंह मजदूरी करके अपने परिवार का लालन-पालन करता था। परिजनों के मुताबिक अक्सर लालू सुबह आठ बजे तक सोता था। किचन का दरवाजा टाइट था। दरवाजा नहीं खुलने के चलते पत्नी आशा देवी को अपने बेटे को स्कूल भेजने में देरी हो जाती थी। इसलिए बुधवार सुबह करीब पांच बजे पत्नी ने पति को जगाते हुए किचन का दरवाजा खोलने के लिए कहा। जल्दी जगाने पर लालू आगबबूला हो गया। पत्नी आशा का आरोप है कि पति ने गुस्से में उसके साथ मारपीट कर दी। इसके बावजूद पत्नी ने बेटे अरव को तैयार कर स्कूल भेज दिया। इसके बाद पति को भी चाय बनाकर दे दी।

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युवक की 2019 में हुई थी शादी:परिजनों के मुताबिक लालू सिंह की शादी वर्ष 2019 में हसायन क्षेत्र के गांव इटरनी से हुई थी। उसने अपने पीछे एक पुत्र अरव व पुत्री आयुषी को छोड़ा है। लालू दो भाइयों में छोटा था। बड़ा भाई अपने परिवार के साथ अलग रहता है। माता-पिता बड़े बेटे के साथ गांव में ही रहते हैं।

मायके वालों के सामने खोला दरवाजा

सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। बाद में पत्नी के मायके वालों के आने पर पुलिस ने धक्का मारकर दरवाजा खोला तो अंदर बेड पर लालू खून से लथपथ पड़ा था। सिर में गोली लगी थी। यह देख परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके से तमंचा, खाली खोका व दो जिंदा कारतूस कब्जे में लिए हैं। इस संबंध में कोतवाल शिवकुमार का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौके से मिले अवैध तमंचे को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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साले से फोन पर बात कर दिया घटना को अंजाम

पत्नी आशा ने बताया कि चाय पीने के बाद पति लालू कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद उसके भाई से फोन पर बात की। बताते हैं कि लालू ने अपने साले से फोन किया। उसने साले से कहा कि यह तेरी-मेरी आखिरी बार बात हो रही। अपनी बहन का ख्याल रखना। इसके बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गोली की आवाज सुनकर पत्नी ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुला दिया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई।

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लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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