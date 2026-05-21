जल्दी जगाया तो नाराज पति ने पत्नी को बुरी तरह से पीटा, फिर खुद को गोली से उड़ाया

यूपी के हाथरस में सुबह जल्दी जगाने पर नाराज पति ने पत्नी को बुरी तरह से पीट दिया। इसके बाद कमरा अंदर से बंद कर साले का फोन करके कहा, अपनी बहन का ख्याल रखना। इतना कहने के बाद उसने तमंचे से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर दी।

UP News: यूपी के हाथरस में कोतवाली क्षेत्र के हाथरस रोड स्थित गांव रामपुर बट्टारी में सुबह पत्नी ने जल्दी जगाया तो पति नाराज हो गया। उसने गुस्से में पत्नी की पिटाई कर दी। इसके बाद कमरा अंदर से बंद कर साले का फोन करके कहा, अपनी बहन का ख्याल रखना। इतना कहने के बाद उसने तमंचे से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

गांव रामपुर बट्टारी निवासी 35 वर्षीय लालू सिंह पुत्र नवाब सिंह मजदूरी करके अपने परिवार का लालन-पालन करता था। परिजनों के मुताबिक अक्सर लालू सुबह आठ बजे तक सोता था। किचन का दरवाजा टाइट था। दरवाजा नहीं खुलने के चलते पत्नी आशा देवी को अपने बेटे को स्कूल भेजने में देरी हो जाती थी। इसलिए बुधवार सुबह करीब पांच बजे पत्नी ने पति को जगाते हुए किचन का दरवाजा खोलने के लिए कहा। जल्दी जगाने पर लालू आगबबूला हो गया। पत्नी आशा का आरोप है कि पति ने गुस्से में उसके साथ मारपीट कर दी। इसके बावजूद पत्नी ने बेटे अरव को तैयार कर स्कूल भेज दिया। इसके बाद पति को भी चाय बनाकर दे दी।

युवक की 2019 में हुई थी शादी:परिजनों के मुताबिक लालू सिंह की शादी वर्ष 2019 में हसायन क्षेत्र के गांव इटरनी से हुई थी। उसने अपने पीछे एक पुत्र अरव व पुत्री आयुषी को छोड़ा है। लालू दो भाइयों में छोटा था। बड़ा भाई अपने परिवार के साथ अलग रहता है। माता-पिता बड़े बेटे के साथ गांव में ही रहते हैं।

मायके वालों के सामने खोला दरवाजा सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। बाद में पत्नी के मायके वालों के आने पर पुलिस ने धक्का मारकर दरवाजा खोला तो अंदर बेड पर लालू खून से लथपथ पड़ा था। सिर में गोली लगी थी। यह देख परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके से तमंचा, खाली खोका व दो जिंदा कारतूस कब्जे में लिए हैं। इस संबंध में कोतवाल शिवकुमार का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौके से मिले अवैध तमंचे को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।