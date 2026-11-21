पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह भीषण हादसाे में एंबुलेंस सवार पांच लोगों की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब छह बजे बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना क्षेत्र में हुआ। राजस्थान से शव लेकर पश्चिम बंगाल जा रही एंबुलेंस आगे चल रही पिकअप में पीछे से जा घुसी।

बाराबंकी, संवाददाता। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह भीषण हादसा हो गया। जिसमें एंबुलेंस सवार पांच लोगों की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब छह बजे बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना क्षेत्र के गेरावां गांव के पास हुआ। राजस्थान के जयपुर से शव लेकर पश्चिम बंगाल जा रही एंबुलेंस आगे चल रही पिकअप में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन के परखच्चे उड़ गए।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, एंबुलेंस सवार लोग राजस्थान से शव लेकर अपने पैतृक गांव पश्चिम बंगाल जा रहे थे। लंबी यात्रा के दौरान चालक को झपकी आने की आशंका जताई जा रही है। इसी दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किमी .53 पर एंबुलेंस आगे चल रही पिकअप को ओवरटेक करते हुए उसमें पीछे से टकरा गई। हादसे में शव के साथ जा रहे चार लोगों और एंबुलेंस चालक की जान चली गई। मृतकों में तीन पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के निवासी हैं, जबकि दो राजस्थान के रहने वाले हैं। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकालकर आगे की कार्रवाई शुरू की।

पुलिस के मुताबिक हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। आगे जा रही पिकअप भी पीछे से डाला समेत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, हालांकि उसमें सवार किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। हादसे की सूचना पर पुलिस और एनएचएआई की पेट्रोलिंग टीम भी मौके पर पहुंच गई। क्षतिग्रस्त वाहनों को हाइवे से हटवाया गया।

मृतकों की पहचान - अमिनूर हक (40), पुत्र अब्दुल हुसेन, निवासी मध्य बाला भूत, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल

- रुपिक (50), पुत्र अब्दुल रहमान, निवासी मुल्लि बाला भूत, थाना सुकनस पूफानगंज, पश्चिम बंगाल

- मकबूल खान (62), पुत्र शुभान, निवासी कन्नी बस्ती, जवाहर नगर, जयपुर, राजस्थान

- हरिओम (33), पुत्र जयसिंह, निवासी पीपल खेर, अलवर, राजस्थान

- आलम, एंबुलेंस चालक