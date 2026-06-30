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ट्रेनों के पहिये जाम होने से पहले ही बज उठेगा अलार्म, कानपुर में नई तकनीक का ट्रायल शुरू

Pawan Kumar Sharma राममहेश मिश्र, कानपुर
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रेल इंजन के पहिये जाम होने या खराबी या जाम होने से पहले लोको पायलट के पास अलर्ट बज जाएगा। दरअसल, इसे लेकर कानपुर इलेक्ट्रिक लोको में ट्रायल शउरू हो गया है। दिल्ली मेट्रो में भी यह सिस्टम है। 

ट्रेनों के पहिये जाम होने से पहले ही बज उठेगा अलार्म, कानपुर में नई तकनीक का ट्रायल शुरू

Train News: रेल इंजन के पहिये जाम होने से ट्रनो की रफ्तार नहीं थमेगी। दरअसल, चक्कों में खराबी या जाम होने से पहले ही लोको पायलट के केबिन में अलार्म बज जाएगा। जिससे समय रहते समस्या दूर की जा सकेगी। इसके लिए कानपुर के इलेक्ट्रिक लोको शेड फजलगंज ने मालगाड़ी के इंजन में वाइब्रेशन मॉनीटरिंग सिस्टम का पिछले हफ्ते से ट्रायल शुरू किया है। सफल होने पर इसे कानपुर इलेक्ट्रिक लोको शेड में मेंटीनेंस के लिए आने वाले सभी लोको इंजन में लगाया जाएगा।

इलेक्ट्रिक लोको शेड के इंजीनियरों के मुताबिक इस आधुनिक वाइब्रेशन मॉनीटरिंग सिस्टम को बियरिंग की नामी कंपनी एसकेएफ से लिया है। एसकेएफ से साफ्टवेयर लेने के बाद उस पर इलेक्ट्रिक लोको शेड ने काम किया। अब इस सिस्टम को प्रयोग के तौर पर मालगाड़ी के इंजन में लगा दिया गया है। अपेक्षित परिणाम मिलने पर इसे चरणबद्ध तरीके से पहले वीवीआईपी, फिर वीआईपी और बाद में अन्य ट्रेनों के इंजनों में लगेगा।

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दिल्ली मेट्रो में है यह सिस्टम

लोको शेड के इलेक्ट्रिक इंजीनियरों के अनुसार, यह तकनीक फिलहाल दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों में सफलतापूर्वक उपयोग की जा रही है और अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसी सफलता को देखते हुए भारतीय रेल ने भी इस वाइब्रेशन मॉनीटरिंग सिस्टम को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

इसे लेकर लोको सेड मंडल विद्युत अभियंता आलोक मिश्र का कहना है कि इंजन में मोटर की खराबी से एक्सल गर्म होने के बाद घूमना बंद कर देता है और पहिये जाम हो जाते हैं। इस आधुनिक सिस्टम से खामी का पहले ही पता लग जाएगा। समय रहते समस्या को दूर किया जा सकेगा। इन्हीं कारणों से पिछले साल 10 इंजन फेल हुए थे। प्रयोग के तौर पर मालगाड़ी में इसको लगाया गया है। इसके बाद सभी इंजनों में इसे लगाएंगे।

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ऐसे काम करेगी तकनीक

इंजन के चक्कों और एक्सल पर स्पेशल सेंसर लगाए जाएंगे, जिन्हें लोको पायलट के केबिन में लगी कंप्यूटर स्क्रीन से जोड़ा जाएगा। यह अत्याधुनिक वाइब्रेशन मॉनीटरिंग सिस्टम इंजन की कार्यप्रणाली पर हर समय नजर रखेगा। यदि चक्कों, बियरिंग या एक्सल में सामान्य स्तर से अधिक कंपन उत्पन्न होता है, तो सेंसर तुरंत उसकी पहचान कर लोको पायलट को अलर्ट भेज देंगे। इससे किसी भी संभावित तकनीकी खराबी की समय रहते जानकारी मिल जाएगी और आवश्यक मरम्मत की जा सकेगी। यह प्रणाली एक्सल को चलाने वाली मोटर की स्थिति का भी लगातार विश्लेषण करेगी तथा उसके फेल होने की संभावित आशंका का पहले ही संकेत दे देगी। इससे इंजन के चक्के जाम होने जैसी घटनाओं में कमी आएगी, ट्रेनों की रफ्तार प्रभावित नहीं होगी और रेल संचालन अधिक सुरक्षित व विश्वसनीय बनेगा।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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