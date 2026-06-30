ट्रेनों के पहिये जाम होने से पहले ही बज उठेगा अलार्म, कानपुर में नई तकनीक का ट्रायल शुरू

रेल इंजन के पहिये जाम होने या खराबी या जाम होने से पहले लोको पायलट के पास अलर्ट बज जाएगा। दरअसल, इसे लेकर कानपुर इलेक्ट्रिक लोको में ट्रायल शउरू हो गया है। दिल्ली मेट्रो में भी यह सिस्टम है।

Train News: रेल इंजन के पहिये जाम होने से ट्रनो की रफ्तार नहीं थमेगी। दरअसल, चक्कों में खराबी या जाम होने से पहले ही लोको पायलट के केबिन में अलार्म बज जाएगा। जिससे समय रहते समस्या दूर की जा सकेगी। इसके लिए कानपुर के इलेक्ट्रिक लोको शेड फजलगंज ने मालगाड़ी के इंजन में वाइब्रेशन मॉनीटरिंग सिस्टम का पिछले हफ्ते से ट्रायल शुरू किया है। सफल होने पर इसे कानपुर इलेक्ट्रिक लोको शेड में मेंटीनेंस के लिए आने वाले सभी लोको इंजन में लगाया जाएगा।

इलेक्ट्रिक लोको शेड के इंजीनियरों के मुताबिक इस आधुनिक वाइब्रेशन मॉनीटरिंग सिस्टम को बियरिंग की नामी कंपनी एसकेएफ से लिया है। एसकेएफ से साफ्टवेयर लेने के बाद उस पर इलेक्ट्रिक लोको शेड ने काम किया। अब इस सिस्टम को प्रयोग के तौर पर मालगाड़ी के इंजन में लगा दिया गया है। अपेक्षित परिणाम मिलने पर इसे चरणबद्ध तरीके से पहले वीवीआईपी, फिर वीआईपी और बाद में अन्य ट्रेनों के इंजनों में लगेगा।

दिल्ली मेट्रो में है यह सिस्टम लोको शेड के इलेक्ट्रिक इंजीनियरों के अनुसार, यह तकनीक फिलहाल दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों में सफलतापूर्वक उपयोग की जा रही है और अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसी सफलता को देखते हुए भारतीय रेल ने भी इस वाइब्रेशन मॉनीटरिंग सिस्टम को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

इसे लेकर लोको सेड मंडल विद्युत अभियंता आलोक मिश्र का कहना है कि इंजन में मोटर की खराबी से एक्सल गर्म होने के बाद घूमना बंद कर देता है और पहिये जाम हो जाते हैं। इस आधुनिक सिस्टम से खामी का पहले ही पता लग जाएगा। समय रहते समस्या को दूर किया जा सकेगा। इन्हीं कारणों से पिछले साल 10 इंजन फेल हुए थे। प्रयोग के तौर पर मालगाड़ी में इसको लगाया गया है। इसके बाद सभी इंजनों में इसे लगाएंगे।