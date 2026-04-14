भारत के रखवालों के लिए 50 हजारी जूते बनाएगा कानपुर, इटली की इस कंपनी से हुआ करार

इन बूटों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अंदर सर्द हवाएं नहीं घुस सकती हैं। जिन लोकेशन पर सैनिकों की तैनाती होती है, अगर सर्दी बूट के जरिये अंदर घुसी तो पैर गल तक जाते हैं। इससे सैनिकों में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। शरीर और ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ने वाले कुप्रभाव से जीवन खतरे में पड़ सकता है।

Kanpur News: माइनस 50 डिग्री और इससे भी कम तापमान पर सियाचीन जैसी बर्फीली चोटियों पर सेना की विशेष टुकड़ियों में तैनात भारत के रखवालों के 50 हजार रुपये प्रति जोड़ी वाले जूते अब कानपुर में ही बनेंगे। अभी इन्हें इटली से आयात किया जाता है। अब कानपुर की ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री (ओईएफ) का इटली की अंतरराष्ट्रीय शू कंपनी स्कार्पा के साथ बूट मल्टीपरपज बनाने का करार हुआ है। ओईएफ में बने 20 जोड़ी बूट के सैंपल सेना के परीक्षण में पास हो गए हैं। अब सेना से मिलने वाले ऑर्डर पर इन्हें बनाया जाएगा। अब इन विदेशी बूटों का स्वेदशीकरण होगा।

इन खास बूटों में नहीं घुस सकती हैं सर्द हवाएं इन बूटों की खासियत यह है कि इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भीतर सर्द हवाएं नहीं घुस सकती हैं। जिन लोकेशन पर सैनिकों की तैनाती होती है, अगर सर्दी बूट के जरिये भीतर घुसी तो पैर तक गल जाते हैं। इससे सैनिकों में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और शरीर व ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ने वाले कुप्रभाव से जीवन पर खतरे की आशंका हो सकती है। इसलिए सेना इन खास तरह के महंगे जूतों को आयात करती है, जिसकी कीमत करीब 50 हजार रुपये प्रति जोड़ी होती है। ओईएफ के इटली की स्कार्पा से करार के तहत ओईएफ बूट का लोवर और स्कार्पा अपर हिस्सा बनाएगी। ओईएफ में ही पूरे जूते को तैयार किया जाएगा और आपूर्ति होगी। धीरे-धीरे ओईएफ की हिस्सेदारी बढ़ेगी और यह खास बूट मल्टीपरपज स्वदेशी हो जाएंगे। इसके साथ ही जूतों की कीमत आधी रह आएगी और यह सेना को 20 से 25 हजार रुपये प्रति जोड़ी पड़ेगी।

बूट में इस्तेमाल प्रमुख मैटेरियल - पेबेक्स-शेल-हाईटेक प्लास्टिक : कम तापमान में जूते को लचीला रखती है और पैर नहीं फटते हैं।

- प्राइमा लॉफ्ट इंसुलेशन : हल्का सिंथेटिक फाइबर होता है जो नमी नहीं सोखता,गर्मी कैद रखता है।

- एयरोजेल : दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसुलेटर, जमीन की ठंड को पैरों तक नहीं पहुंचने देता है।

- विंथर्म और एल्युमीनियम फिल्म : शरीर की अपनी गर्मी को वापस रिफ्लेक्ट करती है।

- वाटरप्रूफ मेंब्रेन : बर्फ और पानी को अंदर आने नहीं देता है।