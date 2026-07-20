राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच रिपोर्ट के लिए 15 दिन और समय मांगा, SIT की नई टीम भी बनेगी
अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच रिपोर्ट के लिए 15 दिन और समय मांगा है। जांच का दायरा बड़ा होगा। जल्द ही दूसरी एसआईटी का गठन होगा। इस एसआईटी में तीन आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे।
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले की जांच का दायरा और बड़ा होगा। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद राज्य सरकार ने मामले में अयोध्या की श्रीरामजन्म भूमि कोतवाली में दर्ज एफआईआर की विवेचना अलग एसआईटी से कराए जाने का निर्णय किया है। इस एसआईटी में तीन आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। वहीं मंदिर ट्रस्ट की सिफारिश पर प्रकरण की जांच के लिए लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अगुवाई में गठित एसआईटी ने अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए गृह विभाग से 15 दिनों का और समय मांगा है। अब अंतिम रिपोर्ट 30 जुलाई को सौंपी जाएगी।
एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर ही अयोध्या में मुकदमा दर्ज कराकर चढ़ावे की रकम की चोरी के मामले में आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में इस मुकदमे की विवेचना सीओ अयोध्या अभिषेक तिवारी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आपराधिक मामले की जांच के लिए गठित होने वाली एसआईटी में डीआईजी व एसपी स्तर के अधिकारी शामिल किए जाएंगे और इसमें पहली एसआईटी में शामिल आईजी लखनऊ जोन किरण एस भी शामिल रहेंगे।
जल्द दूसरी एसआईटी के गठन
वह पूरे मामले की जांच में शुरुआत से शामिल रहे हैं और उन्हें चढ़ावे की गणना में बरती गईं लापरवाहियों व चूक से जुड़े सभी तथ्यों की जानकारी है। जल्द दूसरी एसआईटी के गठन और उसमें शामिल तीनों आईपीएस अधिकारियों के नाम घोषित किए जाएंगे। राज्य सरकार मामले में 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई का भी इंतजार करेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप मामले में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
मंदिर में चढ़ावे की गणना में हेराफेरी
एसआईटी ने जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले ट्रस्ट पदाधिकारियों की भूमिका से लेकर विभिन्न स्तर पर हुई लापरवाही व अनदेखी के सभी पहलुओं को शामिल किया है। एसआईटी ने इससे पहले भी सभी पहलुओं पर अपनी जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की मांगा था। एसआईटी को 15 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी पर कुछ बिंदुओं पर पड़ताल शेष रह गई थी। सूत्रों के अनुसार एआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है। जांच में सामने आए नए तथ्यों और बयानों को परखा जा रहा है। मंदिर में चढ़ावे की गणना में हेराफेरी जैसी किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, एसआईटी इसके लिए अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट में सुरक्षा प्रबंधों से जुड़ी अहम सिफारिशें करेगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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