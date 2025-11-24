परिचित ने तमंचा दिखा निकाह रजिस्टर पर कराए दस्तखत, छात्रा बोली-सुसाइड कर लूंगी

संक्षेप: छात्रा के अनुसार आरोपी युवक ने जबरन कुछ बातें कहलवाते हुए उसकी एक वीडियो भी बना ली। वह उस पर शादी कर लेने की बात अपने घर पर बताने के लिए दबाव बनाने लगा। इनकार करने पर गाली-गलौच करते हुए तेजाब फेंकने की धमकी दी। छात्रा ने सारी बातें परिजनों को बता दीं। परिजनों ने आरोपी को समझाने का प्रयास किया।

यूपी के बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र में एक छात्रा को उसके परिचित युवक ने तमंचा दिखाकर निकाह रजिस्टर पर जबरन हस्ताक्षर करा लिए। पीड़िता के विरोध करने पर उसने तेजाब फेंकने और परिवार समेत हत्या की धमकी दी गई। पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर, पीड़ित छात्रा कह रही है कि यदि आरोपी ने अपनी हरकतें बंद नहीं कीं तो वह सुसाइड कर लेगी।

बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली इस पीड़िता छात्रा की शिकायत पर एसएसपी के आदेश के रिपोर्ट दर्ज हुई है। छात्रा ने पुलिस को बताया है कि उसने एक कालेज से बीएससी पास की है। पास के गांव अकबरपुर में रहने वाले एक शख्स से उसकी जान-पहचान थी। इसी वजह से वह फोन पर उससे बातचीत कर लेती थी। 19 सितंबर 2024 को उसी शख्स ने उसे धोखे से अपनी स्कूटी पर बैठा लिया और फिर वहां से ट्रांसपोर्टनगर ले गया। जहां उसने उसके साथ मारपीट करते हुए तमंचा दिखाकर उसके भाई-पिता की हत्या करने की धमकी दी और उससे जबरन शादी के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करा लिए।

आरोपी युवक ने जबरन कुछ बातें कहलवाते हुए उसका एक वीडियो भी बना लिया। इसके बाद से आरोपी द्वारा उस पर शादी कर लेने की बात अपने घर पर बताने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। उसके इनकार करने पर गाली-गलौच करते हुए तेजाब फेंकने की धमकी दी गई। उसके द्वारा जानकारी देने पर परिजनों ने भी आरोपी को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माना।