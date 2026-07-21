फरार आरोपी को अवैध हिरासत में नहीं माना जा सकता, हाई कोर्ट ने खारिज की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति आपराधिक मामले में फरार चल रहा है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है, तो उसे अवैध हिरासत में मानकर हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल नहीं की जा सकती।
Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति आपराधिक मामले में फरार चल रहा है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है, तो उसे अवैध हिरासत में मानकर हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति संदीप जैन ने यह टिप्पणी करते हुए एक मां द्वारा अपने बेटे की कथित अवैध हिरासत को लेकर दाखिल हैबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता ओमवती ने अदालत को बताया कि उनका 35 वर्षीय पुत्र मनीष अपनी पत्नी सोना और उसके परिजनों की अवैध हिरासत में है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राजस्थान के धौलपुर जिले के मनिया थाने में 18 फरवरी 2026 को अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस न तो मनीष का पता लगा सकी और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई की गई।
मामला अवैध हिरासत का नहीं वैवाहिक विवाद का
वहीं राज्य सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि मामला अवैध हिरासत का नहीं बल्कि वैवाहिक विवाद का है। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि मनीष और उसके परिजनों पर पत्नी सोना से दो लाख रुपये दहेज की मांग करने, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना देने और घर से निकालने के आरोप हैं। इतना ही नहीं, सोना ने आरोप लगाया कि मनीष के रिश्तेदारों ने उसके साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न भी किया, जिसके आधार पर 16 दिसंबर 2025 को आगरा के शमशाबाद थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए मनीष फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
मनीष की तलाश में जुटी पुलिस
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी ने मनीष की तलाश और गिरफ्तारी के लिए गंभीर प्रयास किए हैं तथा उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी कराने की भी कार्रवाई की गई है। जांच पूरी होने के बाद मनीष और उसकी मां ओमवती के खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है। ऐसे में यह मानने का कोई आधार नहीं है कि मनीष अपनी पत्नी या उसके परिजनों की अवैध हिरासत में है। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों के साथ-साथ इलाहाबाद, मद्रास और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि हैबियस कॉर्पस रिट तभी सुनवाई योग्य होती है जब प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि संबंधित व्यक्ति किसी की गैरकानूनी या अवैध हिरासत में है। केवल किसी व्यक्ति के लापता होने या गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार रहने की स्थिति में इस असाधारण संवैधानिक उपाय का सहारा नहीं लिया जा सकता। इन्हीं आधारों पर हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता का सफर
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