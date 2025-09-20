एएमयू छात्रा से सरेराह छेड़छाड़, शोहदे ने तमंचा दिखाकर तेजाब फेंकने की दी धमकी

अलीगढ़ में शुक्रवार शाम को पश्चिम बंगाल की एएमयू छात्रा के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ कर दी। आरोप है कि सरेराह तमंचा तानकर उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दे डाली। वहीं, मारपीट और अपहरण करने का भी प्रयास किया। शोर सुनकर आई पुलिस ने उसे बचाया।

यूपी के अलीगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्र के सेंटर प्वाइंट पर शुक्रवार शाम को पश्चिम बंगाल की एएमयू छात्रा के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ कर दी। आरोप है कि सरेराह तमंचा तानकर उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दे डाली। मारपीट की और अपहरण करने का प्रयास किया। शोर सुनकर आई पुलिस ने उसे बचाया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की रहने वाली युवती एएमयू से ग्रेजुएशन कर रही है। एएमयू के ही हॉस्टल में रहती है। आरोप है कि बन्नादेवी क्षेत्र के रसलगंज के रहने वाला शहादत करीब एक साल से उसे परेशान कर रहा है। फोन पर गाली-गलौज व गलत नजर से देखता है। जबरन मिलने के लिए बुलाता है। मना करने पर जान से मारने की धमकी देता है। छात्रा जब अपने विभाग में जाती है तो उसके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश करता है। धमकी देता है कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। तेरे घरवालों को लाश का भी पता नहीं लगेगा। उसके कृत्यों से छात्रा मानसिक रूप से परेशान है और कॉलेज व डिपार्टमेंट तक नहीं जा पा रही है। जहां छात्रा जाती है, आरोपी वहां आ जाता है। पीछा करता है और अश्लील शब्द बोलता है। एक बार उसने छात्रा का दुपट्टा तक खींच लिया। 26 अगस्त को शाम सवा छह बजे उसने छात्रा को फोन किया और कहा कि अगर वह उससे नहीं मिलेगी तो जान से मार देगा।