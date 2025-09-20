AMU student molested in public man threatens to throw acid on her by brandishing a pistol एएमयू छात्रा से सरेराह छेड़छाड़, शोहदे ने तमंचा दिखाकर तेजाब फेंकने की दी धमकी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAMU student molested in public man threatens to throw acid on her by brandishing a pistol

एएमयू छात्रा से सरेराह छेड़छाड़, शोहदे ने तमंचा दिखाकर तेजाब फेंकने की दी धमकी

अलीगढ़ में शुक्रवार शाम को पश्चिम बंगाल की एएमयू छात्रा के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ कर दी। आरोप है कि सरेराह तमंचा तानकर उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दे डाली। वहीं, मारपीट और अपहरण करने का भी प्रयास किया। शोर सुनकर आई पुलिस ने उसे बचाया। 

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, अलीगढ़Sat, 20 Sep 2025 08:08 PM
share Share
Follow Us on
एएमयू छात्रा से सरेराह छेड़छाड़, शोहदे ने तमंचा दिखाकर तेजाब फेंकने की दी धमकी

यूपी के अलीगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्र के सेंटर प्वाइंट पर शुक्रवार शाम को पश्चिम बंगाल की एएमयू छात्रा के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ कर दी। आरोप है कि सरेराह तमंचा तानकर उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दे डाली। मारपीट की और अपहरण करने का प्रयास किया। शोर सुनकर आई पुलिस ने उसे बचाया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की रहने वाली युवती एएमयू से ग्रेजुएशन कर रही है। एएमयू के ही हॉस्टल में रहती है। आरोप है कि बन्नादेवी क्षेत्र के रसलगंज के रहने वाला शहादत करीब एक साल से उसे परेशान कर रहा है। फोन पर गाली-गलौज व गलत नजर से देखता है। जबरन मिलने के लिए बुलाता है। मना करने पर जान से मारने की धमकी देता है। छात्रा जब अपने विभाग में जाती है तो उसके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश करता है। धमकी देता है कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। तेरे घरवालों को लाश का भी पता नहीं लगेगा। उसके कृत्यों से छात्रा मानसिक रूप से परेशान है और कॉलेज व डिपार्टमेंट तक नहीं जा पा रही है। जहां छात्रा जाती है, आरोपी वहां आ जाता है। पीछा करता है और अश्लील शब्द बोलता है। एक बार उसने छात्रा का दुपट्टा तक खींच लिया। 26 अगस्त को शाम सवा छह बजे उसने छात्रा को फोन किया और कहा कि अगर वह उससे नहीं मिलेगी तो जान से मार देगा।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में बार से लौटे युवकों ने मॉल में की फायरिंग, महिला समेत चार गिरफ्तार

शुक्रवार शाम करीब साढ़े पांच बजे छात्रा किसी काम से सेंटर प्वाइंट गई थी। तभी शहादत बाइक से आया और तमंचा दिखाकर बोला कि जैसा मैं कह रहा हूं, वैसे करो, नहीं तो मुंह पर तेजाब डाल दूंगा। इसके बाद उससे मारपीट करने लगा। आरोप है कि छात्रा को जबरन बाइक पर बिठाकर उसका अपहरण करके ले जाने लगा। छात्रा की चीख पुकार सुनकर लोगों व पुलिस को आता देखा आरोपी भाग गया। पुलिस ने छात्रा को बचाया, नहीं तो शहादत उसे जान से मार देता। छात्रा ने आरोपी व उसके दोस्तों जान का खतरा बताया है। आशंका जताई है कि आरोपी कभी भी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि आरोपी शहादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। उसे शांतिभंग में पाबंद किया गया है। जांच की जा रही है।

Aligarh Aligarh News Aligarh Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |