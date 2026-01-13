Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAMU student commits suicide while talking to her father on video call
एएमयू में छात्रा की आत्महत्या, पिता से वीडियो कॉल पर बात करते समय उठाया कदम

संक्षेप:

अलीगढ़ स्थित एएमयू में सोमवार देर शाम एक छात्रा ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। छात्रा आजमगढ़ की रहने वाली है। वह अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तभी फंदा लगा लिया।

Jan 13, 2026 12:18 pm IST
यूपी के अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एएमयू के एसएन हॉल में सोमवार देर शाम एक छात्रा ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। छात्रा आजमगढ़ की रहने वाली है। वह अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तभी फंदा लगा लिया। छात्रा ने यह कदम क्यों उठाया, यह स्पष्ट नहीं हो सका।

आजमगढ़ के टेढ़िया मस्जिद के पास की रहने वाली 20 वर्षीय इंशा फातिमा एएमयू से कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा (अंतिम वर्ष) कर रही थी। वह यहां एसएन हॉल के कमरा नंबर 113B में एक अन्य छात्रा के साथ रहती थी। साथी छात्रा इन दिनों छुट्टी पर अपने गई है। सोमवार देर शाम सवा सात बजे इंशा कमरे में अकेली थी। वह अपने पिता से लैपटॉप पर वीडियो कॉल पर बात कर रही थी,जो सऊदी अरब में रहते हैं। तभी अचानक बात करते हुए उसने दुपट्टे से पंखे से फंदा लगा लिया। इसे देख पिता के होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल एएमयू में कार्यरत एक रिश्तेदार को सूचना दी। उनका बेटा हॉस्टल पहुंचा। इसके बाद हॉस्टल स्टाफ, प्रॉक्टोरियल टीम कमरे में पहुंची। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। आनन-फानन छात्रा को फंदे से उतारकर जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।

मौके पर नहीं मिला सुसाइड नोट

जहां आईसीयू में भर्ती कराया गया। लेकिन, करीब तीन घंटे बाद देर रात उसकी मौत हो गई। उधर,सिविल लाइन थाना पुलिस को कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। प्रॉक्टर प्रो. वसीम अली ने बताया कि छात्रा ने अपने कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या की है। छात्रा के कमरे को सील कर पुलिस को सूचना दे दी गई है।

घूमने के लिए पिता से मांग रही थी परमिशन

जानकारी के मुताबिक छात्रा काफी समय से अपने पिता से छुट्टी पर कहीं घूमने के लिए जाने की अनुमति मांग रही थी। लेकिन, पिता राजी नहीं हो रहे थे। इसे लेकर भी उसकी पिता से अनबन हुई थी। क्या छात्रा ने इसी वजह के चलते तो पिता के सामने आत्मघाती कदम उठाया? फिलहाल पुलिस हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है।

