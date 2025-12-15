Hindustan Hindi News
परीक्षा रद करने पर भड़के एएमयू लॉ छात्र, दोबारा एग्जाम न देने पर अड़े, रात तक धरना जारी

संक्षेप:

एएमयू के लॉ फैकल्टी में परीक्षा के दौरान छात्रों का पुराने प्रश्न पत्र पर ही परीक्षा करा ली गई। गलती पता चलने पर डीन ने परीक्षा को रद कर दोबारा परीक्षा कराने के आदेश डाल दिए। जिससे बीए एलएलबी छात्र आक्रोशित हो उठे।

Dec 15, 2025 09:57 pm IST
एएमयू के लॉ फैकल्टी में परीक्षा के दौरान छात्रों का पुराने प्रश्न पत्र पर ही परीक्षा करा ली गई। गलती पता चलने पर डीन ने परीक्षा को रद कर दोबारा परीक्षा कराने के आदेश डाल दिए। जिससे बीए एलएलबी छात्र आक्रोशित हो उठे।सोमवार देर रात तक उनका धरना जारी रहा। छात्र दोबारा परीक्षा न देने पर अड़े हैं। मंगलवार को वीसी ने छात्रों को मुलाकात के लिए बुलाया है। सोमवार सुबह बीएएलएलबी की छात्र छात्राएं फैकल्टी पहुंचे। उन्होंने परीक्षा रद करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। डीन फैकल्टी ने जब छात्रों का आवेदन लेने से मना कर दिया तो छात्रों ने फैकल्टी का गेट बंदकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

छात्रों ने आरोप लगाया कि विवि की गलती का भुगतान छात्र नहीं करेंगे। यह विवि की गलती है कि गत वर्ष 2024-25 के प्रश्न पत्र पर छात्रों की परीक्षा कराई गई। 10 दिनों बाद उस परीक्षा को रद कर दोबारा परीक्षा कराने की तारीख डाल दी गई। जिससे छात्र अधिक आक्रोशित हो उठे। सोमवार सुबह से शुरू हुआ धरना देर रात तक एएमयू लॉ फैकल्टी गेट पर जारी रहा। इस दौरान एएमयू प्रॉक्टर प्रो. वसीम अली ने छात्रों को बार बार समझाने का प्रयास किया। पर छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए है। छात्रों का कहना है कि वह दोबारा परीक्षा नहीं देंगे।

वीसी आज करेंगी छात्रों से मुलाकात

विधि छात्रों की समस्या के संबंध में प्रॉक्टर टीम द्वारा एएमयू कुलपति को सूचना दी गई है। एएमयू वीसी मंगलवार को विधि छात्रों से मुलाकात करेंगी। मुलाकात के दौरान छात्रों की समस्या पर वार्ता होगी। छात्रों से वीसी बात करने को तैयार हैं पर डीन लॉ फैकल्टी छात्रों से बात तो मुलाकात तक नहीं कर रहे हैं। सोमवार सुबह छात्रों ने अपनी मांग पत्र सौंपी तो उसे भी छोड़कर चले गए।

गलत प्रश्नपत्र की परीक्षा से कैसे मिलेगी डिग्री

पुराने प्रश्न पत्र पर परीक्षा दे चुके छात्र दोबारा परीक्षा देने से इंकार कर रहे हैं। जानकारों की मानें तो छात्रों का परीक्षा देनी होगी। क्योंकि गलत प्रश्न पत्र पर परीक्षा से डिग्री पर संकट खड़ा हो सकता है। अगर उसी परीक्षा पर अंक दे दिए गए तो विवि की साख पर भी गहरा असर पड़ेगा। परीक्षा न देना छात्र और विवि दोनों के ही हित में नहीं है। प्रॉक्टर एएमयू प्रो. वसीम अली ने बताया कि पुराने प्रश्न पत्र पर परीक्षा दे चुके छात्र दोबारा परीक्षा देने से इंकार कर रहे हैं। छात्रों का समझाने की कोशिश की गई। मंगलवार को 11 बजे वीसी से छात्र मुलाकात करेंगे।

