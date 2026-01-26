Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAMU female professor seeks help from Hindu Parishad alleges harassment
एएमयू की महिला प्रोफेसर ने हिन्दू परिषद से लगाई मदद की गुहार, प्रताड़ना का लगाया आरोप

एएमयू की महिला प्रोफेसर ने हिन्दू परिषद से लगाई मदद की गुहार, प्रताड़ना का लगाया आरोप

संक्षेप:

एएमयू में महिला प्रोफेसर से कथित उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। न्याय न मिलने का आरोप लगाते हुए पीड़ित प्रोफेसर ने अब अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कार्यप्रणाली पारदर्शी नहीं है।

Jan 26, 2026 09:07 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में महिला प्रोफेसर के कथित उत्पीड़न मामले में न्याय के लिए अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद से गुहार लगाई है। प्रोफेसर का आरोप है कि इंतजामिया की गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन्हें शिकायत के संबंध को कोई जानकारी नहीं दे रही है।

प्रोफेसर रचना कौशल का कहना है कि लगातार अनदेखी के चलते अब उत्पीड़न का दायरा और बढ़ता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ-साथ उनके हिंदू सहयोगियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इससे आहत होकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया से न्याय की गुहार लगाई है। इसी क्रम में उन्होंने संगठन के प्रांत संगठन मंत्री से बातचीत कर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। प्रोफेसर रचना कौशल ने कहा, ‘मैंने विश्वविद्यालय के हर स्तर पर शिकायत की लेकिन सिर्फ आश्वासन मिले। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की स्थिति तक स्पष्ट नहीं की गई। अब लगता है कि न्याय के लिए एफआईआर ही एकमात्र विकल्प बचा है।’

राष्ट्रीय बजरंग दल देगा धरना

राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत संगठन मंत्री हरेंद्र सिंह ने बताया कि महिला प्रोफेसर ने उनसे संपर्क कर उत्पीड़न की जानकारी दी है। उन्होंने कहा अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो राष्ट्रीय बजरंग दल एएमयू में धरना देगा और जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेगा। किसी भी महिला के साथ अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया भी अलीगढ़ दौरे पर एएमयू प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाते हुए कह चुके हैं। वह खुद प्रोफेसर रचना कौशल को न्याय दिलाने के लिए मैदान में उतरेंगे।

वहीं, इस मामले में एमआईसी पीआरओ प्रो. विभा शर्मा ने बताया कि तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें एक महिला प्रोफेसर को भी शामिल किया गया है। गणतंत्र दिवस के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है।

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद

बता दें कि मामला 22 सितंबर 2025 का है। जब प्रोफेसर रचना कौशल ने एएमयू के कुलपति को लिखित शिकायत सौंपकर राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नफीस अंसारी पर उत्पीड़न और कथित सांप्रदायिक टिप्पणी के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास इस संबंध में ऑडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य भी मौजूद है। हालांकि प्रोफेसर नफीस अंसारी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसे गलतफहमी करार दिया।

