3 बहनों ने चुना एक ही जीवनसाथी, मंदिर में रस्मों का वीडियो खूब हो रहा वायरल
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में 3 बहनों ने एक ही जीवनसाथी चुनने की खबर सामने आई है। मंदिर में वैवाहिक रस्में निभाने का दावा किया है। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है।
यूपी के अमरोहा में बचपन से साथ पली-बढ़ी तीन बहनों ने एक-दूसरे से अलग न होने की चाह में एक ही युवक के साथ मंदिर में वैवाहिक रस्में निभाने का दावा किया है। इस घटनाक्रम से जुड़े फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है और मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।
दो सगी और एक मौसेरी बहन के बीच बचपन से गहरा लगाव है। बताया जा रहा है कि परिवार की ओर से विवाह का दबाव बढ़ने और एक युवती का रिश्ता तय होने के बाद तीनों को अलग होने का अहसास हुआ। इसी के चलते उन्होंने साथ रहने का फैसला किया और नजदीकी गांव के एक युवक के साथ नगर के एक मंदिर में वैवाहिक रस्में निभाने का दावा किया। इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
एक वायरल वीडियो में तीनों युवतियां स्वयं इस रिश्ते को वास्तविक बता रही हैं। वहीं युवक का भी कहना है कि उसने तीनों के आपसी लगाव और साथ रहने की इच्छा को देखते हुए यह कदम उठाया। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है।
घटना के बाद चारों के गांव नहीं लौटने की चर्चा भी क्षेत्र में है। ग्रामीणों का कहना है कि युवक के दोस्तों ने खुशी में आतिशबाजी की, जबकि युवतियों के परिजन इस पूरे घटनाक्रम से नाराज बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि चारों लोग घर से बाहर हैं और उनके मोबाइल भी बंद आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चारों सोशल मीडिया पर कॉमेडी रील भी बनाते हैं। वहीं हसनपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है।
सोशल मीडिया पर उठे सवाल, पुलिस कर रही जानकारी
मामले के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोगों ने धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं का हवाला देते हुए आपत्ति जताई है। व्यापारी नेता मुकेश गुप्ता ने कोतवाली पुलिस से शिकायत कर मामले की जांच की मांग की है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें