Amroha News: आम पहुंचाकर लौट रहे पिकअप चालक की हादसे में मौत
Amroha News: हसनपुर में आम लेकर लौट रहे 33 वर्षीय युवक चंद्रपाल की पिकअप को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया और शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। चंद्रपाल के दो बेटे और पत्नी हैं, जो दुखी हैं।
Amroha News: हसनपुर, संवाददाता। आम उतारकर लौट रहे युवक की पिकअप को मुरादाबाद के बिलारी के पास रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचने पर परिवार में कोहराम मच गया।जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के गांव करनखाल निवासी 33 वर्षीय चंद्रपाल पुत्र बाबूराम सिंह पिकअप चलाता है। पिछले कुछ दिन से वह अपनी महिंद्रा पिकअप से बड़े शहरों की मंडियों को आम की सप्लाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम वह बिलारी में आम सप्लाई कर घर के लिए निकला था। परिजनों के मुताबिक बिलारी के पास ही सोमवार रात उसकी पिकअप को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी।हादसे
में चंद्रपाल की मौत हो गई। खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को शव गांव लाकर अंतिम संस्कार किया गया है। चंद्रपाल के परिवार में पत्नी व दो बेटे हैं। सभी का रोते-रोते बुरा हाल है। वहीं स्थानीय पुलिस ने मामले की जानकारी से इनकार किया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।