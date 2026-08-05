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Amroha News: आम पहुंचाकर लौट रहे पिकअप चालक की हादसे में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: हसनपुर में आम लेकर लौट रहे 33 वर्षीय युवक चंद्रपाल की पिकअप को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया और शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। चंद्रपाल के दो बेटे और पत्नी हैं, जो दुखी हैं।

Amroha News: आम पहुंचाकर लौट रहे पिकअप चालक की हादसे में मौत

Amroha News: हसनपुर, संवाददाता। आम उतारकर लौट रहे युवक की पिकअप को मुरादाबाद के बिलारी के पास रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचने पर परिवार में कोहराम मच गया।जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के गांव करनखाल निवासी 33 वर्षीय चंद्रपाल पुत्र बाबूराम सिंह पिकअप चलाता है। पिछले कुछ दिन से वह अपनी महिंद्रा पिकअप से बड़े शहरों की मंडियों को आम की सप्लाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम वह बिलारी में आम सप्लाई कर घर के लिए निकला था। परिजनों के मुताबिक बिलारी के पास ही सोमवार रात उसकी पिकअप को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी।हादसे

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में चंद्रपाल की मौत हो गई। खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को शव गांव लाकर अंतिम संस्कार किया गया है। चंद्रपाल के परिवार में पत्नी व दो बेटे हैं। सभी का रोते-रोते बुरा हाल है। वहीं स्थानीय पुलिस ने मामले की जानकारी से इनकार किया है।

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