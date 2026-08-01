Amroha News: बच्चों को टिफिन देने स्कूल जा रहे युवक पर सर्जिकल ब्लेड से हमला
Amroha News: एक युवक बच्चों को स्कूल में टिफिन देने जा रहा था, तभी उसके किसी साथी ने सर्जिकल ब्लेड से हमला कर दिया। युवक घायल हो गया और स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।
Amroha News: बच्चों को स्कूल में टिफिन देने जा रहे युवक पर उसके साथी ने सर्जिकल ब्लेड से हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया। भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में अभी तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है। जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला काला शहीद निवासी कपिलनाथ पुत्र गोकुलनाथ शुक्रवार दोपहर अपनी बुलेट बाइक से बच्चों को टिफिन देने स्कूल जा रहे थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में एक व्यक्ति ने उन्हें रोककर गाली-गलौज कर अचानक सर्जिकल ब्लेड से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पास के एक मेडिकल स्टोर में छिप गया।
हालांकि, मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के बाद परिजन घायल कपिल को कोतवाली ले आए व आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने घायल को सीएचसी भेजा। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि पीड़ित व आरोपी एक मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। अभी इस संबंध में तहरीर नहीं मिली है। हालांकि, पुलिस अपनी ओर से आरोपी को शांतिभंग में निरुद्ध कर रही है।
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