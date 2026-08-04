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Amroha News: घर में झाड़ू लगा रही युवती के साथ की छेड़छाड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: गजरौला में एक युवती घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर युवक ने मारपीट की। शोर मचने पर आरोपी मौके से भाग गया। पीड़िता की मां ने पुलिस में तहरीर दी है, और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Amroha News: घर में झाड़ू लगा रही युवती के साथ की छेड़छाड़

Amroha News: गजरौला। घर में झाड़ू लगा रही युवती के साथ युवक ने छेड़छाड़ कर दी। विरोध जताने पर उसके साथ मारपीट भी की। शोर होने पर लोग जमा हुए तो आरोपी फरार हो गया। पीड़िता की मां ने इस बावत पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़िता के मुताबिक मंगलवार सुबह वह अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान गांव का ही निवासी एक युवक वहां पहुंचा व उसके साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की। इसी बीच पीड़िता के भाई व मां मौके पर पहुंच गए व आरोपी की पिटाई।

शोर होने पर भीड़ जमा हुई तो आरोपी फरार हो गया। वहीं प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने मामला मारपीट का बताया है। कहा कि जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी।

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