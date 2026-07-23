Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: नकदी-आभूषण समेटकर प्रेमी संग फरार हुई युवती, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: नगर के मोहल्ला निवासी 22 वर्षीय युवती प्रेमी के साथ फरार हो गई है। उसकी मां का आरोप है कि बेटी घर से नकदी और आभूषण लेकर गई है। पुलिस ने तहरीर पर मामला दर्ज कर युवती और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है।

Amroha News: नकदी-आभूषण समेटकर प्रेमी संग फरार हुई युवती, मुकदमा दर्ज

Amroha News: नगर के मोहल्ला निवासी युवती प्रेमी संग फरार हो गई। मां का आरोप है कि बेटी घर से नकदी व आभूषण आदि बटोर कर ले गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस युवती व उसके प्रेमी की तलाश में जुटी है। नगर के एक मोहल्ला निवासी महिला का कहना है कि बीती पांच जुलाई की सुबह करीब 10 बजे उनकी 22 वर्षीया बेटी मोहल्ले के एक लड़के के संग चली गई। आरोप लगाया कि बेटी कान के कुंडल, बिछुआ समेत अन्य आभूषण व कुछ नकदी भी ले गई है। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल रहा है।

थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी गई है। युवती की बरामदगी व आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Boyfriend Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।