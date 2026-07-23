Amroha News: नकदी-आभूषण समेटकर प्रेमी संग फरार हुई युवती, मुकदमा दर्ज
Amroha News: नगर के मोहल्ला निवासी 22 वर्षीय युवती प्रेमी के साथ फरार हो गई है। उसकी मां का आरोप है कि बेटी घर से नकदी और आभूषण लेकर गई है। पुलिस ने तहरीर पर मामला दर्ज कर युवती और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है।
Amroha News: नगर के मोहल्ला निवासी युवती प्रेमी संग फरार हो गई। मां का आरोप है कि बेटी घर से नकदी व आभूषण आदि बटोर कर ले गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस युवती व उसके प्रेमी की तलाश में जुटी है। नगर के एक मोहल्ला निवासी महिला का कहना है कि बीती पांच जुलाई की सुबह करीब 10 बजे उनकी 22 वर्षीया बेटी मोहल्ले के एक लड़के के संग चली गई। आरोप लगाया कि बेटी कान के कुंडल, बिछुआ समेत अन्य आभूषण व कुछ नकदी भी ले गई है। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल रहा है।
थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी गई है। युवती की बरामदगी व आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है।
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