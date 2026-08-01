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Amroha News: ई-रिक्शा सवार महिला के गले से सोने की चेन गायब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: अमरोहा में एक महिला के गले से सोने की चेन चोरी हो गई। मनीला रस्तोगी, जो जिला अस्पताल जा रही थीं, को ई-रिक्शा में एक अन्य महिला ने बातों में उलझाकर चेन चुरा ली। पुलिस चौकी ने मामला नहीं लिया, जिसके बाद पीड़िता ने एसपी के पास शिकायत की। पुलिस ने अब जांच शुरू करने की बात कही है।

Amroha News: ई-रिक्शा सवार महिला के गले से सोने की चेन गायब

Amroha News: अमरोहा। ई-रिक्शा सवार महिला के गले से सोने की चेन गायब कर दी गई। जानकारी के अनुसार काला कुआं निवासी मनीला रस्तोगी शुक्रवार शाम चार बजे टीपी नगर से ई-रिक्शा में सवार होकर जिला अस्पताल जा रही थीं। आरोप है कि रिक्शा में उनके पास बैठी एक महिला ने कंधे पर हाथ रखकर उन्हें बातों में उलझाते हुए गले से सोने की चेन पार कर दी। जिला अस्पताल पहुंचने पर उन्हें इसकी जानकारी हुई। इसके बाद वह शिकायत लेकर टीपी नगर पुलिस चौकी पहुंची लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने घटना का क्षेत्र जोया पुलिस चौकी का बताते हुए वहां भेज दिया।

जोया पुलिस चौकी पहुंचने पर वहां से भी उन्हें अमरोहा शहर का मामला बताकर वापस भेज दिया गया। इधर-उधर भटकने के बाद पीड़िता ने एसपी से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू करने की बात कही।

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