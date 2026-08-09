Amroha News: बेटी के घर से लौट रही महिला को नशा सुंघाकर सरेराह कुंडल लूटे
Amroha News: महेंद्री नामक महिला शुक्रवार देर शाम अपनी बेटी के घर से लौटते समय नशा सुंघाकर लूट की शिकार हो गई। आरोपियों में एक महिला और दो युवक शामिल थे। बेहोशी की हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है।
Amroha News: बेटी के घर से लौट रही महिला को नशा सुंघाकर सोने के कुंडल लूट लिए गए। घटना शुक्रवार देर शाम की बताई जा रही है। तहरीर पुलिस को दी गई है। हालांकि पुलिस तहरीर मिलने से इनकार कर रही है। जानकारी के अनुसार शहर के मोहल्ला नाईपुरा निवासी महेंद्री शुक्रवार देर शाम नगर के मोहल्ला आंबेडकर नगर में अपनी बेटी के घर से वापस लौट रही थीं। आरोप है कि रास्ते में एक महिला व दो युवक उन्हें मिले। तीनों ने महेंद्री को अपनी बातों में उलझा लिया। इसके बाद एक युवक ने महेंद्री को कुछ सुंघा दिया, जिससे वह नशे में हो गई। दूसरा युवक उनका बैग लेकर वहां से चला गया। आरोपियों में शामिल महिला महेंद्री को अपने साथ वहां से ले गई। रास्ते में ले जाकर उसके कानों से कुंडल लूट लिए। आरोपी महिला को बेहोशी की हालत में वहीं छोड़कर फरार हो गए। लूटे गए कुंडल की कीमत करीब दस हजार रुपये बताई जा रही है। वहीं बेहोशी की हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार सुबह महिला को होश आया तो घटना की जानकारी हुई। इस बावत प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने मामला संज्ञान में नहीं होने व तहरीर मिलने पर जांच एवं कार्रवाई करने की बात कही。
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना
गजरौला। शहर के मोहल्ला आंबेडकर नगर में जिस जगह वारदात को अंजाम दिया गया, वहां पास ही एक घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है। महेंद्री को एक युवक नशा सुंघाते हुए नजर आ रहा है। वहीं आरोपियों के साथ शामिल महिला महेंद्री को अपने साथ बुलाकर ले गई है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी महेंद्री के परिजनों ने सोशल मीडिया पर वायरल की है।
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