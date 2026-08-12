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Amroha News: आठ वर्षीय बालक से कुकर्म का आरोप, विरोध पर मारपीट कर दादी को दी धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: डिडौली क्षेत्र की एक महिला ने गांव के किशोर पर आरोप लगाया है कि उसने उसके पौते को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। महिला का कहना है कि जब उसने विरोध किया, तो आरोपी और उसके पिता ने गाली-गलौज और मारपीट की, और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Amroha News: आठ वर्षीय बालक से कुकर्म का आरोप, विरोध पर मारपीट कर दादी को दी धमकी

Amroha News: डिडौली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने गांव के ही एक किशोर पर उसके करीब आठ वर्षीय पोते को बहला-फुसलाकर घर ले जाने और उसके साथ कुकर्म करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि घटना का विरोध करने पर आरोपी और उसके पिता ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला के मुताबिक सोमवार को उसका पोता खेत पर था। आरोप है कि गांव का ही किशोर उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया।

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घर लौटने के बाद बच्चे ने परिजनों को गलत कृत्य की जानकारी दी। इसके बाद महिला आरोपी के घर शिकायत करने पहुंची। आरोप है कि वहां माफी मांगने के बजाय उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई। साथ ही पुलिस के पास जाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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