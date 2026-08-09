Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: खेत में बकरी के बच्चे लेने गई महिला से मारपीट, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: डिडौली क्षेत्र के दीपपुर गांव की एक महिला ने चार लोगों पर खेत में घुसकर हमला करने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला को गंभीर चोटें आईं, और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

Amroha News: खेत में बकरी के बच्चे लेने गई महिला से मारपीट, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Amroha News: जोया। डिडौली क्षेत्र के गांव दीपपुर निवासी महिला ने चार लोगों पर खेत में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस को तहरीर के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तहरीर के मुताबिक महिला के घर के सामने मोहम्मद हसन पुत्र स्व.शब्बीर का खेत है। छह अगस्त को महिला की बकरी के बच्चे पड़ोसी के खेत में चले गए थे। उन्हें लेने के लिए महिला खेत में पहुंची। आरोप है कि वहां मौजूद मोहम्मद हसन, सफियान पुत्र मोहम्मद हसन और अफ्फान पुत्र मोहम्मद हसन के हाथों में लाठी-डंडे और दराती थी।

महिला का आरोप है कि तीनों ने गाली-गलौज करते हुए उस पर लाठी-डंडे और दराती से हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। महिला किसी तरह बचकर अपने घर पहुंची। आरोप है कि कुछ देर बाद आरोपी अन्य लोगों के साथ उसके घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बालियान ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Village Amroha News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।