Amroha News: दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति समेत नौ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
Amroha News: दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता अजरा के साथ उसके पति इमरान खान और ससुराल पक्ष के नौ लोगों ने मारपीट की और मानसिक उत्पीड़न किया। अजरा ने शिकायत की कि मांग पूरी न होने पर उसे घर से निकाला गया और गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है।
Amroha News: दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट व मानसिक उत्पीड़न कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी पति समेत ससुराल पक्ष के नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। कस्बे के मोहल्ला पीरजादगान निवासी अजरा के मुताबिक उसका निकाह जून 2021 में दिल्ली निवासी इमरान खान के साथ हुआ था। आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद ही पति व ससुराल पक्ष के अन्य लोग पांच लाख रुपये नकद व एक कार बतौर दहेज मायके से लाने का दबाव बनाने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
उसे कई बार कमरे में बंद कर भूखा रख गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर किया गया। बाद में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे घर से निकाल दिया। अब वह अपने मायके में रह रही है। पीड़िता के मुताबिक बीती 12 जुलाई को ससुराल पक्ष के कई लोग उसके मायके आ पहुंचे व गाली-गलौज कर मारपीट की। बीच-बचाव कराने आए उसके पिता के साथ भी मारपीट की गई। शोर सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे व दोनों को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। थानाध्यक्ष कुलदीप तोमर ने बताया कि मामले में पीड़िता की तहरीर पर आरोपी पति इमरान खान, सरफराज, उस्मान, रहमान, गुलनाज, सनवीर सोनू, अब्दुल हादी, मुश्ताक व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है।
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