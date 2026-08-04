Amroha News: पुरवाई हवा ने उमसभरी गर्मी से दिलाई राहत
Amroha News: पिछले दो दिन से जिले में मौसम में बदलाव आया है। तेज पुरवा हवा के चलते गर्मी से राहत मिली है। सोमवार को अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम 27°C दर्ज किया गया। किसान बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, और मौसम विभाग ने अगले एक-दो दिन में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया है।
Amroha News: पिछले दो दिन से जिले में मौसम की चाल बदली है। आसमान में घने बादल छाने के साथ ही तेज पुरवा हवा चल रही है। उमसभरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। सोमवार को अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम के बदले मिजाज को देख किसानों को बारिश की उम्मीद जगी। वहीं मंगलवार सुबह भी घने बादलों के बीच हुई। सुबह से आसमान में बादल छाए हैं, धूप नहीं खिली है। तेज पुरवा हवा चलने से तापमान में गिरावट आई है। मौसम सुहावना हो गया है। उमसभरी गर्मी से राहत मिली हैं। मौसम विभाग ने भी अगले एक-दो दिन में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया है।
किसान भी बारिश की बाट जो रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि मानसून सक्रिय बना हुआ है। एक दो दिन के भीतर जिले में अच्छी बारिश हो सकती है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।