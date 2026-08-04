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Amroha News: पुरवाई हवा ने उमसभरी गर्मी से दिलाई राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: पिछले दो दिन से जिले में मौसम में बदलाव आया है। तेज पुरवा हवा के चलते गर्मी से राहत मिली है। सोमवार को अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम 27°C दर्ज किया गया। किसान बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, और मौसम विभाग ने अगले एक-दो दिन में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया है।

Amroha News: पुरवाई हवा ने उमसभरी गर्मी से दिलाई राहत

Amroha News: पिछले दो दिन से जिले में मौसम की चाल बदली है। आसमान में घने बादल छाने के साथ ही तेज पुरवा हवा चल रही है। उमसभरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। सोमवार को अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम के बदले मिजाज को देख किसानों को बारिश की उम्मीद जगी। वहीं मंगलवार सुबह भी घने बादलों के बीच हुई। सुबह से आसमान में बादल छाए हैं, धूप नहीं खिली है। तेज पुरवा हवा चलने से तापमान में गिरावट आई है। मौसम सुहावना हो गया है। उमसभरी गर्मी से राहत मिली हैं। मौसम विभाग ने भी अगले एक-दो दिन में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया है।

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किसान भी बारिश की बाट जो रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि मानसून सक्रिय बना हुआ है। एक दो दिन के भीतर जिले में अच्छी बारिश हो सकती है।

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