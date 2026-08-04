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Amroha News: गजरौला में हल्की बूंदाबांदी ने बढ़ाई उमस, छूटा पसीना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: गजरौला में मंगलवार को मौसम अचानक बदल गया। सुबह बादल छाए रहे और दोपहर में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके कारण उमस बढ़ गई। लोग गर्मी से बेहाल रहे, और पंखे-कूलर चलाने के बावजूद राहत नहीं मिली। किसान भी तेज बारिश का इंतजार कर रहे हैं।

Amroha News: गजरौला में हल्की बूंदाबांदी ने बढ़ाई उमस, छूटा पसीना

Amroha News: गजरौला। मंगलवार को क्षेत्र में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर में हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद थी लेकिन हल्की बूंदाबांदी होने से उमस बढ़ गई। लोग पसीने से तरबतर और गर्मी से बेहाल रहे। वातावरण में नमी बढ़ गई। हवा थमने पर उमस और अधिक महसूस हुई। घर-दुकानों में पंखे-कूलर चलाने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल सकी। जरूरी कामों से घरों से बाहर निकले लोग पसीने में तरबतर नजर आए। लोगों का कहना है कि तेज बारिश होने पर ही गर्मी व उमस से राहत मिलेगी।

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फिलहाल किसानों को भी अच्छी बारिश का इंतजार बना है।

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