Amroha News: लोनिवि की जर्जर सड़क पर जलभराव, कई गांवों के ग्रामीण परेशान

Amroha News: गंगेश्वरी ब्लाक क्षेत्र के गांव दढियाल के मुख्य मार्ग पर जलभराव के चलते राहगीर परेशान हैं। लोनिवि की करीब 200 मीटर जर्जर सड़क के किनारे जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बरसात में सड़क पर पानी भर रहा है। रहरा-अलीगढ़ मार्ग से दढ़ियाल के इस रास्ते से प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक व स्कूली बच्चों के साथ ही जीवपुर मुस्तकम, खाजेपुर, मरोरा, मुबारिजपुर, खरपड़ी, भूवरा, सूबरा आदि गांव के ग्रामीण भी गुजरते हैं। अवंतिका देवी मंदिर आने-जाने के लिए भी इस रास्ते का प्रयोग किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर रास्ते के निर्माण संग जल निकासी का समुचित इंतजाम कराने की गुहार कई बार जिम्मेदार अफसरों से लगाई जा चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।