Amroha News: लोनिवि की जर्जर सड़क पर जलभराव, कई गांवों के ग्रामीण परेशान
Amroha News: गंगेश्वरी ब्लाक के दढियाल गांव में जलभराव के कारण राहगीरों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर सड़क के किनारे जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से समस्या का समाधान करने की अपील की है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई।
Amroha News: गंगेश्वरी ब्लाक क्षेत्र के गांव दढियाल के मुख्य मार्ग पर जलभराव के चलते राहगीर परेशान हैं। लोनिवि की करीब 200 मीटर जर्जर सड़क के किनारे जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बरसात में सड़क पर पानी भर रहा है। रहरा-अलीगढ़ मार्ग से दढ़ियाल के इस रास्ते से प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक व स्कूली बच्चों के साथ ही जीवपुर मुस्तकम, खाजेपुर, मरोरा, मुबारिजपुर, खरपड़ी, भूवरा, सूबरा आदि गांव के ग्रामीण भी गुजरते हैं। अवंतिका देवी मंदिर आने-जाने के लिए भी इस रास्ते का प्रयोग किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर रास्ते के निर्माण संग जल निकासी का समुचित इंतजाम कराने की गुहार कई बार जिम्मेदार अफसरों से लगाई जा चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
भाकियू समेत अन्य किसान संगठन भी इस बावत मांग कर चुके हैं। सुनील शर्मा, सोमपाल, चौखेलाल, सुरेश, सुकेश, मुकेश कुमार, जफरउद्दीन, नदीम, अरविंद कुमार, ज्ञानेंद्र सिंह आदि ग्रामीणों ने अब जिलाधिकारी से समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। इस बावत बीडीओ विजय सक्सेना का कहना है कि मार्ग लोक निर्माण विभाग का है, इसलिए निर्माण भी उन्हीं के स्तर पर कराया जाएगा।
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