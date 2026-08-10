Amroha News: गंदगी-जलभराव से आवागमन दुश्वार, ग्रामीणों में रोष
Amroha News: रुखालू गांव के ग्रामीण जलभराव व गंदगी से परेशान हैं। सावन माह में मंदिर जाने में कठिनाई हो रही है। शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने डीएम से गुहार लगाई, लेकिन बीडीओ ने जानकारी से इनकार किया।
Amroha News: हसनपुर, संवाददाता। गंगेश्वरी ब्लाक क्षेत्र के गांव रुखालू में सड़क पर जलभराव व गंदगी से ग्रामीण परेशान है। सावन माह में मंदिर जाने में भी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है।
जल निकासी की समस्या
बताया जाता है कि रुखालू में जल निकासी का इंतजाम न होने की वजह से लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान से लेकर बीडीओ तक शिकायत की गई लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। सावन माह में मंदिर आने-जाने में गंदगी व जलभराव से होकर गुजरना मजबूरी बना हुआ है। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने जलभराव व गंदगी को लेकर एक वीडियो वायरल की, जिसमें एक महिला अपने हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर जा रही है। मंदिर पहुंचने से पूर्व भक्तों को पहले गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है।
जनप्रतिनिधियों की भूमिका
ग्रामीणों का कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व एक जनप्रतिनिधि के द्वारा गांव को गोद लिया गया था। लेकिन गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। ग्रामीण सर्वेश सिंह, विजय कुमार, विकास कुमार आदि ने डीएम से समाधान की गुहार लगाई है। इस बावत बीडीओ विजय सक्सेना ने जानकारी से इनकार किया। कहा कि उन्होंने हाल ही में चार्ज संभाला है। अब मामला संज्ञान में आया है तो समाधान कराया जाएगा。
सामान्य प्रश्न
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