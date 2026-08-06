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Amroha News: अवैध शराब के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली पर किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: हसनपुर के गांव रामपुर भूड़ के ग्रामीणों ने कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस और आबकारी विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि महिला पुलिसकर्मी गांव में खुलेआम शराब बेच रही है और नशे में धुत लोगों को छोड़ देती है। कार्रवाई न होने पर अधिकारियों से शिकायत की चेतावनी दी।

Amroha News: अवैध शराब के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली पर किया प्रदर्शन

Amroha News: हसनपुर,संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के गांव रामपुर भूड़ के ग्रामीणों ने बुधवार को कोतवाली गेट पर प्रदर्शन किया। गांव में कच्ची शराब तैयार करने व बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आबकारी एवं पुलिस विभाग पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगाया।प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे ग्रामीण सुनील कुमार ने बताया कि गांव में एक महिला पुलिस एवं आबकारी विभाग की मिलीभगत के चलते बेखौफ होकर कच्ची एवं देसी शराब खुलेआम बेच रही है। महिला गांव के नौजवानों को अपने घर में बैठा कर शराब पिलाती है। बुधवार सुबह भी गांव निवासी रिंकू को उसने घर पर बैठाकर शराब पिलाई, जब रिंकू की हालत खराब हुई तो उसे सड़क पर फेंक कर घर बंद करके चली गई।

पूर्व में इस बावत कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर रोष जताया। चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आला अफसरों से शिकायत करेंगे। इस दौरान अनीता देवी, महेश कुमार, अनीता देवी, रेखा रानी, सुमन, रामवती समेत गांव की 12 से अधिक महिला व पुरुष मौजूद रहे। इस बावत प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने जांच कर बाद आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। बताया कि इसको लेकर आबकारी अफसरों को भी बताया गया है।

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