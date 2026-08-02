Amroha News: मांस के अवशेष भरा टेंपो पकड़ा, ग्रामीणों का हंगामा
Amroha News: रविवार शाम, ग्रामीणों ने मांस के अवशेष से भरे टेम्पो को पकड़ने के बाद हंगामा किया। यूपी 112 की टीम द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया गया। टेम्पो पुलिस ने चालान किया है और जानकारी के अनुसार, यह टेम्पो दिल्ली से बिजनौर जा रहा था। ग्रामीणों का सवाल है कि सावन में मांस की दुकानें बंद होने के बावजूद अवशेष कहां से आए?
Amroha News: मांस के अवशेष से भरा टेंपों पकड़ने के बाद रविवार शाम ग्रामीणों ने हंगामा किया। सूचना पर पहुंची यूपी 112 टीम ने ग्रामीणों को किसी तरह शांत कराया। टेंपो का पुलिस ने चालान किया है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम मांस के अवशेष से भरा एक टेंपो खाद गुर्जर मार्ग की ओर से होशंगपुर की तरफ जा रहा था। टेंपो से बदबू आने पर ग्रामीणों ने उसे रुकवा लिया। मांस के अवशेष टेंपो में भरे देख ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। चालक के साथ हाथापाई की। शोर होने पर वहां कुछ और लोग पहुंच गए। उन्होंने चालक को किसी तरह ग्रामीणों के चंगुल से बचाया।
सूचना पर पहुंची यूपी 112 ने घटना की जानकारी की और टेंपों का चालान भी किया, जिसके बाद ग्रामीण शांत हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि सावन माह में मांस की दुकानें बंद होने के बाद भी अवशेष कहां से आए। सीओ अजंलि कटारिया ने बताया कि टैंपों मांस का अवशेष भरकर दिल्ली से बिजनौर जा रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर उसे पकड़कर चालान कर दिया गया है।
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