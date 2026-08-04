Amroha News: हरिबाबा गंगा धाम के रास्ते पर कीचड़-जलभराव, हजारों लोग परेशान
Amroha News: गंगेश्वरी के गांव मुबारिजपुर में जलभराव और गंदगी के कारण ग्रामीणों और शिवभक्तों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। करीब 200 मीटर का रास्ता उखड़ा हुआ है, जिससे गांवों के लोग और स्कूली बच्चे प्रभावित हैं। स्थानीय संगठनों ने समस्या का समाधान करने की मांग की है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही बनी हुई है।
Amroha News: रहरा, संवाददाता। विकास खंड गंगेश्वरी के गांव मुबारिजपुर के मजरा सिलारा के ग्रामीणों के संग मुख्य मार्ग पर गंदगी व जलभराव का खामियाजा शिवभक्तों को भी भुगतना पड़ रहा है। अफसरों की लापरवाही की वजह से दस से अधिक गांवों के लोग व स्कूली बच्चे भी परेशान हैं। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान न होने से ग्रामीणों में रोष है।बताया जा रहा है कि सिलारा में करीब 200 मीटर रास्ता उखड़ा हुआ पड़ा है। बरसात व घरों से निकला पानी यहां जमा हो रहा है। रास्ते से स्थानीय समेत सोरामपुर, देहरी खादर, करनपुर खादर, गुरैठा, खरपड़ी, दढ़ियाल, सूवरा, भूवरा आदि गांव के ग्रामीणों का आना जाना रहता है।
साथ ही सावन माह में संभल जिले के हरिबाबा गंगा धाम तक तमाम शिवभक्त जलाभिषेक के लिए इसी रास्ते से गुजरते हैं। रास्ते पर कीचड़ व पानी जमा होने से शिवभक्तों को दुश्वारी हो रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन समेत तमाम संगठन व स्थानीय लोग रास्ते को पक्का कराने के संग जलभराव से निजात दिलाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने कोई तवज्जो नहीं दी। स्कूली बच्चे भी जलभराव-कीचड़ के बीच से होकर गुजर रहे हैं। क्षेत्र निवासी सतपाल सिंह, लोकेश कुमार, रामकुमार सिंह, राजकुमार सिंह, राम रतन सिंह, हरस्वरूप, करन सिंह, रामदयाल आदि ने रास्ता बनवाने के संग जलभराव की समस्या से स्थाई निजात दिलाने की मांग की है। इस बावत बीडीओ विजय सक्सेना ने मामले में जांच-पड़ताल के बाद समाधान कराए जाने की बात कही।
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