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Amroha News: कार्रवाई न करने पर सैदनगली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: सैदनगली पुलिस पर मारपीट के मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने भीम आर्मी के साथ प्रदर्शन किया। उझारी निवासी सोनू जाटव पर छह दिन पहले कातिलाना हमला हुआ था। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की, लेकिन शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वह न्याय की मांग कर रहा है।

Amroha News: कार्रवाई न करने पर सैदनगली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

Amroha News: मारपीट व कातिलाना हमले के मामले में सैदनगली पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने भीम आर्मी पदाधिकारियों के साथ गुरुवार को एसडीएम को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। तहसील पर प्रदर्शन करते हुए जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छह दिन पूर्व कस्बा उझारी निवासी सोनू जाटव पर कातिलाना हमला किया गया था। सोनू बुरी तरह घायल हो गया था। सैदनगली थाने में तहरीर देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

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पीड़ित लगातार थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हद यह है कि पुलिस ने अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है। पीड़ित परिवार खुद को असुरक्षित और प्रताड़ित महसूस कर रहा है। तहसीलदार से मांग करते हुए कहा कि थाना प्रभारी को तत्काल सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। इस दौरान सोनू जाटव, महक सिंह, अदनान, सचिन कुमार, शोएब, गौरव सिंह, मनीराम, सौरभ कुमार, अनुज कुमार, अभिषेक कुमार, अर्जुन सिंह, विशाल कुमार, अंकित सिंह, शिवकुमार, योगेश कुमार, अभिषेक जाटव, सत्येंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

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