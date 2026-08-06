Amroha News: यूपी-23 रॉयल चैलेंजर्स ने टी-20 मैच में एटूआर पैंथर्स को नौ विकेट से हराया

Amroha News: अमरोहा। यूपी-23 रॉयल चैलेंजर्स ने टी-20 मैच में एटूआर पैंथर्स को नौ विकेट से हराकर जीत दर्ज की। अभय की आलराउंडर परफॉर्मेंस जीत का आधार बनी। उन्होंने पहले गेंद से कमाल दिखाते हुए दो खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा फिर बल्ले से धमाल मचाते हुए 40 गेंदों में नाबाद 92 रन की पारी खेली। गजरौला में इंद्रप्रस्थ के मैदान में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी एटूआर पैंथर्स की शुरुआत थोड़ी सुस्त रही। ओपनर पर्व चौहान ने 33 गेंदों में 41 रन बनाकर पारी को आगे बढ़ाया। तुषार शर्मा ने 22 व रोहित अलूना ने 21 रन की पारी खेली लेकिन इनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज यूपी-23 की सधी हुई गेंदबाजी के आगे खुलकर नहीं खेल सका लिहाजा निर्धारित 20 ओवर में टीम नौ विकेट खोकर 128 रन बना पाई।

यूपी-23 की ओर से कप्तान खालिद अली ने तीन ओवर में 17 रन देकर तीन विकेट हासिल किए।129 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी-23 रॉयल चैलेंजर्स ने शुरुआत से ही आक्रामक रूख अपनाया। रेहान खान व अभय चहल ने पहले विकेट के लिए 91 रन जोड़कर जीत की नींव रख दी। रेहान ने 20 गेंदों में 25 रन बनाए। इसके बाद नसीम ने नाबाद 12 रन बनाकर अभय का साथ दिया। अभय चहल ने मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की झड़ी लगाते हुए 40 गेंदों में चार चौके व नौ छक्कों की मदद से नाबाद 92 रन बनाए। विस्फोटक पारी के बूते यूपी-23 रॉयल चैलेंजर्स ने 11.4 ओवर में 134 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए अभय को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।