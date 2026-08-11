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Amroha News: विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दी, कमरे में फंदे पर लटका मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: डिडौली क्षेत्र के गांव चौधरपुर में 39 वर्षीय विवाहिता वकीला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति की दूसरी शादी के बाद घरेलू विवादों के चलते यह घटना हुई। मायके और ससुराल वालों ने पुलिस कार्रवाई से इंकार कर दिया और शव को सुपुर्दे खाक कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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