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Amroha News: आदमपुर में पशुशाला में लटका मिला युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: हसनपुर कस्बा के 30 वर्षीय युवक का शव सोमवार सुबह पशुशाला में रस्सी के सहारे लटका मिला। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार बिना पुलिस को सूचना दिए कर दिया। युवक शराब के आदी था और परिवार में विवाद चलता रहता था। शव के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला।

Amroha News: आदमपुर में पशुशाला में लटका मिला युवक का शव

Amroha News: हसनपुर, संवाददाता। आदमपुर कस्बा निवासी युवक का शव सोमवार सुबह पशुशाला में रस्सी के सहारे लटका मिला। परिजनों के बीच कोहराम मच गया। पुलिस को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय युवक शराब पीने का आदी था। सोमवार सुबह वह घर से कुछ दूरी पर स्थित अपनी पशुशाला में चला गया। काफी देर तक भी वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। परिजन उसे तलाशते हुए पशुशाला पहुंचे तो शव रस्सी के सहारे लटका हुआ था। शव देखते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। गांव के तमाम लोग यहां जमा हो गए।

कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना देने का सुझाव दिया लेकिन परिजनों ने मामले को सुसाइड बताते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया। बाद में बिना कानूनी कार्रवाई गंगा घाट पर शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। युवक के परिवार में पत्नी और पांच बच्चे हैं। परिजनों के मुताबिक मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि परिजन युवक को शराब पीने से मना करते थे। पत्नी से भी इस बात को लेकर अक्सर कहासुनी रहती थी। माना जा रहा है कि इसी से क्षुब्ध होकर युवक ने सुसाइड किया है। थानाध्यक्ष कोमल तोमर ने इस बावत जानकारी से इनकार किया है।

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