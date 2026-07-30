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Amroha News: हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: मंगलवार को सड़क हादसे में घायल 35 वर्षीय युवक किशोर का बुधवार रात मेरठ के अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। युवक की बाइक को तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मारी थी। हादसे के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

Amroha News: हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत

Amroha News: मंगलवार को सड़क हादसे में घायल हुए युवक की उपचार के दौरान बुधवार रात मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि युवक का मेरठ के अस्पताल में उपचार चल रहा था। शहर के मोहल्ला तिगरिया भूड़ निवासी 35 वर्षीय किशोर पुत्र रमेश बीते मंगलवार को बाइक से कहीं गया था। मंडी धनौरा मार्ग पर तेज रफ्तार कैंटर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे अस्पताल ले गए थे। चिकित्सक ने हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया था।

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परिजनों ने उसे उपचार के लिए मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। बुधवार रात उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने मामले में तहरीर मिलने पर जांच व कार्रवाई करने की बात कही।

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