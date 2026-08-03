Amroha News: हसनपुर में सिजेरियन डिलीवरी के दौरान महिला की मौत
Amroha News: नगर के निजी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के दौरान 30 वर्षीय महिला रश्मि की मौत हो गई। प्रसव के समय उसे बेटी हुई, लेकिन मृत्यु के कारण परिवार में भारी दुःख है। बिना कानूनी कार्रवाई किए शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शिशु की स्थिति स्थिर है, जबकि तीन बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है।
Amroha News: नगर के निजी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। बिना कानूनी कार्रवाई शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। थाना रहरा क्षेत्र के गांव चकफेरी वाला महरपुर निवासी 30 वर्षीया रश्मि पत्नी दीपचंद को प्रसव पीड़ा होने पर रविवार को हसनपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने शाम के वक्त सिजेरियन डिलीवरी शुरू कर दी। रश्मि को बेटी पैदा हुई। लेकिन, इसी बीच रश्मि की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। बेहद गमगीन माहौल में बिना कानूनी कार्रवाई शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
शिशु की हालत ठीक बताई जा रही है। रश्मि नवजात के संग 10 वर्षीय बेटा राजा और आठ वर्षीय बेटी परी को छोड़ गई है। तीनों बच्चों के सिर से मां का साया उठने से परिजन बेहद परेशान हैं। मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार दीपचंद के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मामले की जानकारी से इनकार किया है।
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