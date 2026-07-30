Amroha News: जिंदगी की आस में गोबर में दबाया करंट से झुलसा छात्र, फिर भी नहीं लौट सांस
Amroha News: हसनपुर में एक 15 वर्षीय छात्र जीतू को समरसेबिल के तार लगाने के दौरान करंट लग गया। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। परिजनों ने उसे गोबर में दबाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी सांस नहीं लौटी। मामला पुलिस को सूचित नहीं किया गया।
Amroha News: हसनपुर, संवाददाता। समरसेबिल के तार लगाते समय बिजली करंट लगने से कक्षा नौ का छात्र बुरी तरह झुलस गया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिंदगी की आस में लोगों के बताए अनुसार परिजनों ने छात्र को काफी देर तक गोबर के ढेर में दबाए रखा। सांस नहीं लौटी तो बिना कानूनी कार्रवाई शव का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार में कोहराम मचा है।जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहपुर खुर्द निवासी रामपाल खड़गवंशी का 15 वर्षीय बेटा जीतू मंगलवार शाम पानी भरने के लिए घर पर लगे समरसेबिल का तार बोर्ड में लगा रहा था। इसी दौरान वह अचानक नंगे तार की चपेट में आ गया।
करंट लगने से वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। आनन-फानन में परिजनों ने बिजली कट करने के बाद उसे नगर में निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर हालत होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। परिजन दूसरे अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन वहां से भी उसे रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन जीतू को मुरादाबाद ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहां से परिजन शव को गांव ले आए तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि बिजली करंट से हादसे में घायल लोग गोबर में दबाने से कई बार जी उठते हैं। इस पर परिजनों ने जीतू को काफी देर तक गोबर के ढेर में दबाए रखा। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान उसे उल्टी भी हुई। लेकिन, काफी देर बाद भी सांस नहीं लौटी तो परिजन निराश हो गए। बुधवार सुबह गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जीतू नजदीकी गांव के इंटर कालेज में कक्षा नौ में पढ़ रहा था। मामले में पुलिस को सूचना नहीं दी गई है। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने भी जानकारी से इनकार किया है।
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