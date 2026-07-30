Amroha News: हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत
Amroha News: मंगलवार को सड़क हादसे में घायल किशोर की बुधवार रात मेरठ के अस्पताल में मौत हो गई। युवक की बाइक को तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मारी थी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार में शोक की लहर है। पुलिस ने जांच शुरू की है।
Amroha News: मंगलवार को सड़क हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान बुधवार रात मौत हो गई। युवक का मेरठ के अस्पताल में उपचार चल रहा था। जानकारी के अनुसार शहर के मोहल्ला तिगरिया भूड़ निवासी 35 वर्षीय किशोर पुत्र रमेश बीते मंगलवार को बाइक से कहीं गया था। मंडी धनौरा मार्ग पर तेज रफ्तार कैंटर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी थी। जिससे किशोर गंभीर घायल हो गया था। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे अस्पताल ले गए थे। चिकित्सक ने हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया था। परिजनों ने उसे मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था।
बुधवार रात उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने मामले में तहरीर मिलने पर जांच व कार्रवाई करने की बात कही।
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